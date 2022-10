Chivas : ”Piojo” Alvarado defiende a compañeros que asistieron a palenque

Roberto ‘Piojo’ Alvarado, jugador de las Chivas, desmintió haber estado en el palenque de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, y defendió a sus compañeros Antonio Briseño, Alan Mozo y Santiago Ormeño, al considerar que no estaban haciendo nada malo.

“No soy yo, yo estaba en mi casa, al rato me va a regañar mi señora, pero no soy yo. Siempre habrá críticas, somos humanos y yo no sabía este tema de las fotos, no estaban haciendo nada malo. Todos saben el compromiso del grupo, queremos ir a ganar el partido del sábado”.

En ese sentido, el mexicano Roberto Alvarado reconoció que han quedado a deber con la afición luego de que les ha faltado ingresar de manera directa a la liguilla, por lo que buscarán el triunfo ante Puebla para revertir el mal cierre de temporada regular que tuvieron.

Piojo Alvarado y la exigencia en Chivas

“Siempre en Chivas de Guadalajara hay bastante exigencia, quedamos a deber porque si el torneo fuera con liguilla directa, no hubiéramos calificado. Estamos conscientes de lo que nos ha faltado, estamos en repechaje, tenemos una gran oportunidad”.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, en redes sociales comenzó a circular una foto donde se ve, supuestamente, a cuatro jugadores que serían Alan Mozo, Antonio Briseño y Santiago Ormeño en un concierto de Christian Nodal, en un palenque del estado.

Todo esto molestó a los fans que reclamaron el poco compromiso con el club, aunque en esta foto nunca se les ve si ingirieron alcohol o hicieron algo más allá de asistir a un concierto del famosos cantante de música regional mexicana.

¿Cuándo es el Puebla vs Chivas?

El próximo domingo 9 de octubre, Chivas deberá enfrentar al Puebla en su duelo en el repechaje, luego de que el equipo poblano clasificara en mejor posición y ellos tendrán que viajar hasta el Estadio Cuauhtémoc para determinar su futuro.

El Guadalajara no pudo continuar creciendo sus buenas rachas y eso los obligará a, en todo momento, jugar como visitantes si es que pasan a la Liguilla, donde uno de sus posibles rivales es el América, en caso de que pasen todos adelante de ellos, menos Puebla.

