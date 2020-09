Cepellini SE VA del Cruz Azul (VÍDEO)

Pablo Cepellini ya quiere dejar al Cruz Azul luego de tener poca actividad con el equipo que dirige Robert Dante Siboldi, esto según en palabras de su representante quien ya estaría buscando otro club para el futbolista uruguayo en la Liga MX o fuera de México.

Fue el Carlos Villalva quien se encargó de dar a conocer que el ofensivo de la Noria ha pedido al timonel de la máquina que lo traspase a la sub20 del club, para que así pueda dejar a los azules y poder integrarse a otro equipo en el fútbol.

Pablo Ceppelini quiere salir del Cruz Azul

Cepellini ha tenido pocos minutos con el Cruz Azul

Carlos Villalba representante de Pablo Cepellini declaró en entrevista con ESPN que el futbolista está pidiendo él mismo jugar en la 20 porque ama el fútbol y más allá de que esté en un gran club y que por ahí pudiera quedarse en la comodidad de decir ‘yo no voy a jugar en la 20’, él ha pedido bajar y así tener la posibilidad de poder demostrar en el primer equipo para poder consolidarse.

Mencionó que no existe ningún problema por parte de Cepellini en el equipo y cree que su falta de juego se debe a que la Máquina está jugando bien y Siboldi no quiere mover piezas ni encajar un nuevo futbolista a la plantilla, para no afectar el buen paso en el Guardianes 2020.

Aclaró que Pablo Cepellini sabe que juega en una gran institución pero que necesita minutos para recuperar su nivel y de esta forma quiere jugar con la categoría menor del equipo, esto para dejar de manifiesto por qué se fijaron en él en primera instancia, pues está dentro del mercado.

Pablo Ceppelini llegó al Cruz Azul para el Clausura 2020

Cabe recordar que el futbolista uruguayo llegó al equipo de al Cruz Azul para el Clausura 2020 proveniente del Atlántico Nacional de Colombia, debutando como titular en la Jornada 2 ante el Atlético de San Luis, llevándose la derrota la máquina.