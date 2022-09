Carlos Acevedo está "golpeado" por no haber sido convocado con el 'Tri'

Santos Laguna cuenta con uno de los mejores porteros de la actualidad, pues Carlos Acevedo se ha mostrado como un gran atajador y ya alzó la mano en varias ocasiones para la Selección Mexicana, pero Gerardo Martino ha decidido que no lo quiere ni como tercer portero.

La decisión enojó a varios aficionados que veían en este jugador a alguien que podría obtener experiencia de una convocatoria mundialista, para tomar el relevo de Guillermo Ochoa luego de Qatar 2022, pues el del América ya tiene 37 años.

A pesar de eso, Ochoa ha mencionado que este podría no ser su último Mundial, ya que quiere llegar a la marca de cinco en total, número que ningún jugador ha alcanzado, y en el país ya tienen Rafa Márquez y 'La Tota' Carbajal, otro portero.

Pero el arquero del Santos Laguna ha hablado sobre el tema, y no escondió ninguna opinión sobre lo que acaba de suceder con la convocatoria, donde prefirieron llevar a Talavera y Rodolfo Cota, antes que a uno de los arqueros jóvenes con mayor proyección.

Carlos Acevedo habla de la Selección Mexicana

Acevedo estpa triste

El portero habló de la importancia que tiene para él todo esto, ya que se siente "golpeado" por no haber sido tomado en cuenta para ir a vivir la experiencia del Mundial, aunque sea por detrás de Ochoa, quien es el titular desde hace más de una década.

"Por ahí la gente a veces no ve ese lado, somos humanos, tengo que ser honesto con ustedes, pero ahí está mi familia y mi equipo, y esto me motiva a seguir trabajando y seguir con mi esencia, obviamente a no cruzar los brazos y seguir trabajando".

Selección Mexicana reveló su convocatoria

Tienen que cortar a 5 de los 31

Todo esto viene de que hace unos días, Gerardo Martino reveló la convocatoria de 31 jugadores, donde se descartó a varios del plantel y de llamados anteriores, entre ellos al joven de 22 años que ve cómo su sueño de Mundial se esfuma.

A pesar de esto, la afición apoyó a Carlos Acevedo y otros jugadores como el Chicharito, pues consideraron como injusta su no convocatoria con México, cuando se decidió recurrir a jugadores en el final de sus carreras como Talavera y Cota.

