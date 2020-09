Capitanes de Chivas HABLAN FUERTE con Oribe Peralta.

Sigue la polémica tras el momento en el que Oribe Peralta y Uriel Antuna al finalizar el duelo ante el América se quedaron charlando amenamente con algunos jugadores del América y por ello los capitanes del equipo de las Chivas hablaron con ellos para tener un poco más de tacto por lo citado al finalizar el duelo que perdieron por la mínima diferencia ente los de Coapa.

Jesús Molina e Hiram Mier son los elegidos en el vestuario como los líderes y capitanes del equipo Rojiblanco, quienes en la presente semana habrían hablado con el ‘Cepillo’ para aclarar la polémica ocurrida el culminar el Clásico Nacional de la Jornada 11 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

La derrota y el acto de Oribe Peralta riendo con algunos de sus ex compañeros en las Águilas del América han calado en la afición de las Chivas y por ello los líderes del cuadro de Víctor Manuel Vucetich han hablado con el experimentado futbolista para que no se repita alguna acción similar; esto luego de que el Rebaño Sagrado parece no vive el mejor momento dentro del campeonato mexicano.

Oribe Peralta acabando el Clásico Nacional.

Hablan con Peralta por actitud tras el Clásico Nacional

El periodista José María Garrido, durante el programa Jugando Claro que transmite la cadena Marca Claro, reveló que los capitanes de Chivas le pidieron al ‘Cepillo’ Peralta que replantara y pensara más las reacciones al término del partido más esperado por los seguidores del cuadro de la Perla Tapatía.

La derrota de las Chivas en el Clásico Nacional ante el América los dejó en el puesto ocho de la tabla general, a pesar de seguir en puesto de repechaje se han alejado de los cuatro primeros, pues cuentan con 15 unidades y Pumas en el cuarto tiene 22 puntos. Los tapatíos buscarán volver a la senda del triunfo en la fecha 12 cuando reciban en el Estadio Akron al equipo del Mazatlán FC.