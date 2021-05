"Billy" Álvarez deberá pagar 564 millones de pesos para no ir a prisión

Guillermo "Billy" Álvarez, expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de fútbol de la Liga MX, deberá pagar 564.8 millones de pesos para evitar ir a prisión tras ser acusado por varios delitos, por lo que en caso de ser capturado, no tendría derecho a fianza.

De acuerdo con información dada a conocer por ESPN, el ex directivo celeste es acusado de "administración fraudulenta", sin embargo, tiene otra orden de aprehensión por el delito de “delincuencia organizada", el cual no está sujeto a fianza.

Según detalla la información, el expresidente cementero deberá de pagar 564 millones 852 mil 750 pesos para evitar la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el cargo de “administración fraudulenta”.

“Billy” Álvarez se había amparado

Guilermo Álvarez Cuevas.

Lo anterior se dio luego de que el Primer Tribunal Colegiado confirmó la suspensión definitiva que otorgó el juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal al ex presidente del Cruz Azul contra la orden de aprehensión que se libró en su contra.

El ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul deberá de presentar la garantía “en cualquiera de las formas establecidas por la ley”, en un plazo no mayor a los cinco días que han establecido las autoridades. Hecho que daremos seguimiento en La Verdad Noticias.

Álvarez Cuevas se encuentra prófugo de la justicia desde agosto del 2020 y se le han girado dos órdenes de aprehensión en su contra, una por “administración fraudulenta” y la otra por “participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Hace unas semanas, uno de sus ex abogados y ex director de jurídico del Cruz Azul, delataron a “Billy” Álvarez, con el objetivo de evitar ser detenidos. Los ex colaboradores del acusado entregaron pruebas, entre ellas videos en los que se evidencia el modus operandi de Cuevas.

