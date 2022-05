Balean auto de jugador de Santos Laguna en Uruguay

Terrible momento el que vivió el mediocampista uruguayo de Santos Laguna, Brian Lozano, durante sus vacaciones en su país natal, tras quedar eliminado del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El medio ofensivo relató para el programa radial Sport & Show (Sport 890) de Uruguay los acontecimientos; según cuenta el 'Huevo', fue al barrio donde se crió llamado Lavalleja, a visitar a su abuela pensando también en descansar de las canchas.

Sin embargo, la tranquilidad del futbolista de la escuadra lagunera se vio interrumpida luego de que un auto pasara soltando ráfagas de arma de fuego, impactando algunas balas en el auto donde llegó.

Brian Lozano narra los hechos

“Creo que equivocamos los caminos este campeonato con Santos Laguna. Es algo que hablamos internamente, por momentos pensamos más en lo personal y no lo grupal, eso lo terminamos pagando caro”



"Hace dos días fui a comer a la casa de mi abuela, que todavía vive en el barrio, pasaron en un auto y tiraron una ráfaga con una metralleta. Le dieron al auto en el que había ido a verla", contó Brian Lozano.

Mientras relataba los hechos registrados en su barrio natal, el camiseta 10 del Santos Laguna recordó como vivía en dicha zona y la violencia que se percibía desde que jugaba futbol en la calle.

“Yo me crié en el barrio Lavalleja, pegado a las 40 semanas. De chico viví muchos momentos donde salías a jugar al fútbol y se armaba una balacera y no sabias con que te podías encontrar”, recordó.

El jugador de Santos Laguna contó su vida

Balean auto de jugador de Santos Laguna en Uruguay

“Era muy difícil no seguir el camino de la droga o la delincuencia, yo opté no seguirlo y dedicarme al futbol. Hoy sigo yendo al barrio donde me crié porque ahí tengo familia y amigos, es imposible no ir”, agregó.

Brian Avelino Lozano Aparicio es un futbolista uruguayo que juega de extremo, su club actual es Santos Laguna de la Primera División de México.

