Atlas vs Guadalajara: Horario y dónde ver en vivo el 'Clásico Tapatío'

Horario y dónde ver en vivo el 'Clásico Tapatío'

No hay plazo que no se cumpla, este domingo futbolero tendremos una edición más del Atlas vs Guadalajara, el denominado 'Clásico Tapatío' entre los dos equipos de México con más popularidad de la Liga MX.

Los comandados por Diego Cocca llegan en su mejor momento desde que arrancó el torneo y defenderán la plaza local ante unas Chivas que vienen de empatar a cero goles en el 'Clásico Nacional'.

Las Chivas de la mano de Alexis Vega buscarán revancha ante el Atlas, sin embargo no será sencillo pues de frente tienen a un equipo favorito para llegar a instancias finales del torneo Clausura 2022.

Datos previos al partido Atlas vs Guadalajara

El Atlas viene de ganar en la frontera a los Bravos de Juárez, encuentro que se dio luego de los desafortunados hechos violentos que el equipo y su afición vivieron el pasado sábado 05 de marzo en su duelo ante Querétaro.

Mientras tanto Chivas viene de un pobre y deslucido 'Clásico Nacional', donde a pesar de enfrentarse al peor América en décadas y con superioridad en el campo, no pudieron concretar la victoria.

Posibles alineaciones del Atlas: Atlas: C. Vargas; G. Aguirre, M. Nervo, A. Santamaría, L. Reyes; Á. Márquez, A. Rocha, J. Abella; J. Furch, J. Quiñones, I. Torres.

Posibles alineaciones de Chivas: M. Jiménez; H. Mier, L. Olivas, M. Ponce, J. Sánchez; S. Flores, S. Pérez Bouquet, F. Beltrán; R. Alvarado, A. Vega, J. Angulo.

Horario y dónde ver en vivo el 'Clásico Tapatío'

En La Verdad Noticias te presentamos los canales, horarios de transmisión y cuándo podrás ver el partido de la jornada 11 del Clausura 2022:

Cuándo: Domingo 20 de marzo

Canales: TUDN

Hora: 19:00 horas

Lugar: Estadio Jalisco

Jornada: 11

Así como en el resto de la jornada, el 'Clásico Tapatío' entre Atlas vs Guadalajara se dentendrá al minuto 62'como parte de las acciones para concientizar a la afición tras los hechos violentos del pasado 05 de marzo en La Corregidora.

