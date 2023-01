Atlas investiga probable dopaje en uno de sus jugadores

Atlas revela probable dopaje en uno de sus jugadores

La directiva del Atlas sigue padeciendo una terrible crisis, ya que tras la multa que recibirá por que la cancha del Estadio Jalisco no está en buenas condiciones para el arranque del Clausura 2023, ahora se destapa un posible caso de dopaje en la institución rojinegra.

Durante las últimas horas ha trascendido que la directiva tapatía separaría de su canterana a Edyairth Ortega, mediocampista de 25 años que disputó un torneo con el Tampico Madero, por un presunto dopaje.

José Riestra, presidente de los Rojinegros del Atlas, anunció que esperarán la confirmación de las autoridades sobre el supuesto dopaje del jugador Edyairth Ortega, mediocampista de 25 años de los rojinegros.

Atlas analiza la situación de Edyairth Ortega

Edyairth Ortega

“No quisiera hablar mucho sobre ese tema, sin duda el muchacho está pasando por un proceso complicado, es una situación personal, y hasta no tener confirmaciones de nada no podemos hacer otra cosa al respecto", explicó Riestra.

Las muestras ya están siendo analizadas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés), por lo que la escuadra rojinegra está a la espera de la decisión final para saber cómo actuar.

“Esto que sucede no es algo sencillo ni para el jugador ni para la institución. Esperamos la resolución final de la WADA, no nos han confirmado nada, por eso no podemos entrar en detalles”, agregó.

