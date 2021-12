Los Rojinegros del Atlas derrotaron a los Pumas de la UNAM por la mínima diferencia, durante el partido de Ida de la Semifinal del Torneo de Apertura 2021, gracias a un golazo de Julio Furch desde el primer tiempo.

El equipo comandado por Diego Martín Cocca tuvo grandes jugadas de Anderson Santamaría, Martín Nervo y Jesús Angulo, quienes nunca dejaron de acechar a los delanteros de la escuadra felina.

Por su parte, los Pumas mostraron una cara diferente a lo hecho durante la eliminación contra las Águilas del América, ya que las acciones de peligro brillaron por su ausencia en los más de 90 minutos que duró el encuentro.

Atlas se va con una ligera ventaja

Atlas tiene ventaja de un gol y el tema de la posición en la tabla en caso de un empate en el global les favorece, pero Cocca no quiere dormirse en sus laureles el próximo domingo en el Estadio Jalisco, teniendo como ejemplo lo que los Pumas hicieron ante América.

"Estamos cambiando la historia, para la historia tenemos que tener los pies en la tierra. La primera defensa son los delanteros, tenemos que tener mejor efectividad. Los centrales se entregan al frente. Para mí los equipos se hacen de atrás hacia adelante.

"En el equipo las cosas están claras, somos un equipo duro, somos un equipo que pelea al 100 por ciento. Vamos a seguir en el mismo camino, no se guarda nada, todos tiramos para el mismo lado, no es fácil ganarle a Pumas. No es fácil dejar a grandes equipos afuera".

Diego Cocca reconoció a sus jugadores

Atlas derrota a Pumas en la Semifinal de Ida de la Liga MX

“Este equipo no renuncia a atacar, es un equipo joven, no tiene experiencia en Liguillas", dijo en conferencia de prensa Diego Cocca, técnico de los Rojinegros que hace soñar a la afición con romper la sequía que data de 1951.

Cabe mencionar que el silbante Jorge Isaac Rojas, decidió marcar un penal a favor de los Universitarios, sin embargo, una vez revisada la repetición en el VAR, decidió no señalar la pena máxima.

