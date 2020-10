Asegura Talavera que los Pumas son el MEJOR EQUIPO del Guardianes 2020

El portero de los Pumas de la UNAM, Alfredo Talavera destacó el trabajo que su equipo está realizando en el Guardianes 2020 de la Liga MX, asegurando que son el mejor cuadro del torneo y que son el rival que todos los equipos tendrán que vencer en la liguilla del fútbol mexicano.

Talavera, aprovechó la entrevista que le realizó Fox Sports para defender los colores azul y oro de los felinos del pedregal y garantizar a los equipos que lleguen a la segunda etapa del torneo que se enfrentarán a un equipo difícil de vencer y con mejor fútbol que cualquiera que de los que clasifiquen ya sea con pase directo o en el repechaje.

Alfredo Talavera, mencionó que los Pumas de la UNAM son un equipo que corre más que cualquier otro equipo, por lo que ya son una realidad y no es una sorpresa que clasificaran a la Liguilla, en los primero lugares de la tabla general.

El portero auriazul comentó que los resultados que ha tenido el equipo que dirige Andrés Lillini desde que tomó las riendas del cuadro del pedregal, se han dado al trabajo grupal y no por individualismo, por lo que aclaró que los halagos que han hecho nombrado el mejor portero del Apertura 2020 los hace a un lado.

“Muchos dicen que sí soy el mejor o no. Eso a mí no me interesa, me interesa dejar una marca, dejar un legado aquí en Pumas”, aclaró.