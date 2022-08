Arturo Elías Ayub aclara su postura respecto a los extranjeros en Chivas

Tras la polémica desatada por un comentario en el que habló de la posibilidad de que Chivas fiche jugadores extranjeros, Arturo Elías Ayub publicó una aclaración en sus redes sociales para dejar en claro su punto.

"Yo NUNCA dije que Chivas debería jugar con extranjeros, al contrario, pienso que es su esencia", comentario con el que busca acabar con las críticas que ha recibido por gran cantidad de usuarios.

El empresario mexicano insistió que sí es una desventaja competir contra clubes que pueden utilizar a foráneos, algo que lamentó inicialmente, además de que insistió en que se debe apoyar la labor de Amaury Vergara, quien tiene que lidiar con esas complicaciones.

Arturo Elías Ayub habla sobre Chivas

A toda la increíble afición de @Chivas les aclaro:

1-Yo NUNCA dije q Chivas debería jugar con extranjeros, al contrario, pienso q es su esencia.

2- Si pienso es una desventaja competitiva

3-Creo q deben apoyar a @Amauryvz ahora más q nunca

Les dejo audiopic.twitter.com/skEyZKJntK — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) August 8, 2022

"No les va a gustar lo que voy a decir. No estoy sugiriendo que se cambie porque creo que esa es su esencia, pero el reto que tienes de competir contra otros 17 equipos que pueden tener ocho jugadores extranjeros en la cancha, lo que me parece una barbaridad tremenda".

El magnate también recomendó a Amaury "revivir la gran marca que es Chivas de Guadalajara" para generar ilusión entre todos los aficionados, basado en una identidad que ningún otro club tiene en el país.

Según el reglamento del rebaño, solamente puede jugar con futbolistas que sean “mexicanos por nacimiento”, es decir, que nazcan en territorio nacional o en su defecto que sean hijos de madre o padre mexicano, sin importar en el lugar del mundo en el que nazcan.

Te puede interesar: Chivas pierde ante Mazatlán y suma siete partidos sin ganar

¿Chivas podría jugar con extranjeros?

Arturo Elías Ayub aclara su postura respecto a los extranjeros en Chivas

Sin embargo, hay una manera en la que podrían cambiar los estatutos y es que todos los socios, sin importar que sean mayoritarios o minoritarios, accedan a modificar algún lineamiento del reglamento interno.

Pero si uno de los socios se niega, no se pueden modificar, según explicó el mismo club hace unos meses cuando anunciaron la contratación de Leslie Ramírez con el equipo de Chivas Femenil.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.