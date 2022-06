Arturo Brizio renuncia a la Comisión de Arbitraje de la FMF

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció un cambio en el arbitraje mexicano de cara al inicio del Apertura 2022 de la Liga MX, ya que Arturo Brizio Carter renunció a su cargo como presidente de la Comisión de Arbitraje.

A través de una breve conferencia de prensa, el presidente de la máxima autoridad del futbol mexicano, Yon de Luisa, compartió la noticia con los medios de comunicación y los aficionados.

Según información del portal Infobae, en común acuerdo, Arturo Brizio dejó la Comisión de Arbitraje y agradeció el apoyo que recibió durante los años en los que estuvo al frente de la comisión.

Arturo Brizio deja la Comisión de Arbitraje

Sobre los motivos de su renuncia, Brizio Carter argumentó que la decisión fue por cuestiones personales, los cuales los platicó con el presidente de la Femexfut y accedieron a terminar su gestión.

Dentro de su discurso de despedida, el ex árbitro mexicano agradeció el apoyo que recibió por parte del máximo organismo del fútbol mexicano y dedicó algunas palabras a de Luisa por la manera en la que tomó su renuncia del cargo.

“Quiero agradecer personalmente y públicamente al presidente Yon de Luisa todo el apoyo, toda la amabilidad que tuvo conmigo, así como el profesionalismo”, fueron las primeras palabras del ex presidente.

Brizio agradeció a Yon de Luisa

“Platiqué con él varias veces de ésta decisión, él respetuosamente con su generosidad de siempre escuchó, atendió y entendió mis razones, son estrictamente personales, por eso decidimos dar por terminada esta gestión”, fueron parte de las palabras que expuso.

“El día de hoy para mí es un día de gran alegría; he recibido llamadas, mensajes de amigos, compañeros que me expresan su tristeza, no es para nada una tristeza. Vendrán tiempos muy buenos para la Federación, muy buenos para la Comisión de Arbitraje”.

