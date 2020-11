Antonio Briseño llora al recordar que no fue convocado por el Tri (VIDEO)

Las lágrimas rodaron en el rostro de Antonio Briseño, defensa central de las Chivas de Guadalajara, durante una emotiva entrevista que dio este viernes al canal Chivas TV y en donde recordó una mala experiencia con la Selección Mexicana.

El “Pollo” hablaba de las posibilidades que le ve al equipo para la liguilla del Guard1anes 2020, pero todo cambió cuando le preguntaron sobre su ausencia en los Juegos Olímpicos de 2016, cuando el técnico Raúl “Potro” Gutiérrez decidió no incluirlo en la lista final.

Antonio Briseño no pudo aguantarse tras la pregunta y se le vinieron los recuerdos de cuando lloró solo en un cuarto de hotel en Ciudad Juárez, ya que se veía en los Olímpicos compitiendo y no estar fue un golpe muy duro en su carrera.

Antonio Briseño mostró sus sentimientos

Antonio Briseño con la Selección Mexicana en el 2016.

“La frustración más grande que ha tenido. Empecé a llorar, luego me lo topé (a Gutiérrez) y le pregunté por qué me había dejado fuera. Yo fui campeón del mundo contigo. Es un sueño frustrado no jugar los Olímpicos”.

Previo a disputar el repechaje del Guard1anes 2020, el “Pollo” Briseño recordó que en aquella ocasión brindó un excelente partido previo a la decisión de la lista final, sin embargo, el estratega mexicano decidió no convocarlo sin dar una buena justificación.

“Hice entrenamientos espectaculares, jugué el último partido, juego muy bien y al final de la lista me quedo fuera. Dije, ¿pues qué pasó?. Yo estaba llegando a Juárez, todavía (sic)… en el cuarto empecé a llorar. Fue difícil para mí eso”.

Las Chivas quieren el título del Guard1anes

Se podrán decir muchas cosas, pero muy pocos con la pasión del “Pollo” Briseño. A mi parecer, muy valioso que alguien viva tan intensamente su profesión. #Respect @pollobv



#��: @chivastvmx pic.twitter.com/0MVio1CniH — Ramón Barrenechea (@RamonDeLaGala) November 13, 2020

El conjunto de los Chivas quiere volver a la Liguilla por la pelea del título de la Liga MX, la última ocasión que estuvieron en un repechaje salieron con el campeonato y ante ello el equipo de Víctor Manuel Vucetich, busca repetir la hazaña del Apertura 2006.

En aquel certamen se convirtió en el último conjunto del Futbol Mexicano en coronarse por dicha vía, tras 14 años de aquella hazaña ahora buscarán iniciar el camino al título frente al Necaxa en el repechaje.

