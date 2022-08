Andrés Lillini denuncia agresión por parte de la afición de Pumas

Este domingo los Pumas volvieron a sumar una nueva goleada tras caer 1-5 frente a Santos en la Jornada 10 del Apertura 2022, hecho que generó gran malestar en los aficionados universitarios, quienes terminaron por agredir a los jugadores y al técnico Andrés Lillini.

Y es que luego de tres derrotas consecutivas en la liga y la del amistoso con Barcelona, los fanáticos auriazules se "armaron de valor" para arrojarles vasos y líquidos a los miembros del plantel, entre ellos Juan Dinenno, Diogo de Oliveira y Dani Alves.

El técnico Andrés Lillini está viviendo un infierno en CU, pues la paciencia entre la afición parece estar llegando a su fin; el equipo hila cuatro derrotas consecutivas, incluyendo aquella goleada propinada por el Barcelona en el Joan Gamper.

Andrés Lillini denuncia agresión

Lillini denunció que al medio tiempo le aventaron una botella y rumbo al vestidor también hubo agresiones hacia jugadores, entre ellos Del Prete.



Entiendo la molestia, pero una cosa es eso y otra muy diferente la violencia.



Tal es el enojo por parte de los hinchas, que al técnico argentino y a los jugadores les arrojaron botellas y basura al final del partido contra Santos, inclusive una botella estuvo cerca de pegarle en la cara al estratega de los Pumas de la UNAM.

"El peor momento fue cuando fuimos con Toluca y la gente se despidió muy mal de mí. No comparto que me tiren una botella que casi me pega en la cabeza, fue detrás de las bancas”, declaró el estratega.

“No es lógico, yo no vengo a hacerles mal, a pesar de que en redes sociales dicen que el peor y más malo soy yo, pero no. Hubo momentos peores en que pensé que se había terminado mi ciclo", agregó.

Lillini asegura que no va a renunciar

Andrés Lillini

En ese sentido, Lillini dejó claro que no va a renunciar para darle gusto a unos cuantos aficionados, sin embargo, reconoció que los resultados que consiga en adelante, definirán su futuro como técnico.

Esto no es por cobrar un contrato. Le agradezco mucho a Mejia Barón y Leopoldo Silva por ratificarme. No voy a renunciar y ver si en esta semana de jornada doble podemos salir adelante, si no, ver si nos ayudan o condenan los resultados" concluyó Lillini.

