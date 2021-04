Andrés Lillini asegura que Pumas no festejó el empate ante Pachuca

Los Pumas de la UNAM consiguieron rescatar de último minuto un agónico empate 2-2 ante los Tuzos del Pachuca, durante el encuentro correspondiente a la Jornada 13 del Guardianes 2021 de la Liga MX disputado en Ciudad Universitaria.

El equipo dirigido por Andrés Lillini trabajó a tope durante dos semanas, sabiendo que el partido ante Pachuca era clave para meterse a la liguilla. Sin embargo, el cuadro universitario no pudo conseguir el triunfo pero por lo menos rescató un empate..

Como te informamos en La Verdad Noticias, con anotaciones de Sebastián Saucedo y Juan Dinenno en los descuentos, los Pumas de la UNAM rescataron un empate 2-2 ante Pachuca que lo mantiene con esperanzas de acceder al Repechaje.

Pumas pudo rescatar un empate ante Pachuca.

Pumas logró empatar al Pachuca

Luego de ir en desventaja en el marcador, Pumas resucitó y consiguió el empate ante Pachuca por lo que las esperanzas de estar en Liguilla del Guardianes 2021 de la Liga MX se mantienen vivas para el conjunto universitario.

Pero a pesar de rescatar un punto, la actuación del conjunto azul y oro no fue motivo de celebración para el cuerpo técnico, ya que tenían como objetivo la victoria y eso fue confirmado por el propio Andrés Lillini. Según informa Récord.

“No celebramos, nos vamos molestos porque habíamos tenido 15 días de entrenamientos muy buenos. Cuando los jugadores están al tope en el entrenamiento es la mejor defensa que tienes previo al juego y cuando suceden estas cosas analizas el por qué no se ganó”.

Lillini aclaró que su plantel nunca se dará por vencido y luchará hasta las últimas instancias por estar en la Fiesta Grande, esfuerzo en el que influye en gran manera el carácter de sus jugadores quienes dijo no bajan las brazos ni dejan de esforzarse, sin importar el panorama.

“El mensaje de siempre, no estamos nunca derrotados. No todos los partidos van a ser así, hay que ser realistas, no hay que vivir del esfuerzo y la garra. Estos jugadores lo pueden hacer bien o mal pero nunca van a dejar de ir al frente, de luchar”.

¿Podrá Chivas meterse a zona de Liguilla del Guardianes 2021? Síguenos en Google News para mantenerte informado