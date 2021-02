Andrés Ibargüen denuncia AMENAZAS por parte de la directiva de América

Como te reportamos puntualmente en La Verdad Noticias, el mediocampista colombiano Andrés Ibargüen, dejó de ser jugador de las Águilas del América luego de tres años de defender los colores azulcrema.

Sin embargo, la salida de Ibargüen de las Águilas ha generado gran polémica ya que el colombiano reveló que fue amenazado por la directiva para abandonar la institución, debido a que querían deshacerse de él para liberar una espacio para un nuevo fichaje.

En entrevista con Fox Sports, Andrés Ibargüen comentó que su salida del América no se dio de las mejores formas, recalcando que siempre ha tratado de mantenerse al margen de esa situación, pues está agradecido con el club por haberle permitido llegar a la Liga MX.

Andrés Ibargüen rompió el silencio

En ese sentido, el actual jugador de Santos Laguna añadió que después de su salida en este Guardianes 2021, se han dicho algunas cosas que no son reales, pues él siempre fue un profesional y trató de dar su máximo dentro del terreno de juego.

Ibargüen también confesó haber sido amenazado por parte de la directiva del América debido a que él no aceptaba los términos económicos que proponía el club durante una parte de la pandemia, cuando las Águilas recortaron los salarios de sus futbolistas.

“Si es realidad que en algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían, ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo”.

Además, Ibargüen comentó que durante las últimas semanas fue amenazado de que no jugaría más con el América, si no aceptaba las condiciones que la directiva planteaba para su salida, tal y como ya había sucedido con otros jugadores del equipo.

"Después me dijeron que no me iban a poner a jugar si no hacía lo que ellos decían. Yo dije que no, tampoco es lo que diga el club nomás, yo tengo un contrato firmado y no me pueden amedrentar con eso. Por ahí hubo cosas de que me iba a quedar sin jugar, como había sucedido con algunos compañeros", comentó.

