América vs Querétaro en vivo: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

Después de que la captura de Ovidio Guzmán suspendiera dos juegos de la Liga MX, parece que el torneo ha vuelto a la normalidad y, en este sábado 7 de enero, es el turno del América y Querétaro de medirse. En La Verdad Noticias te informaremos en dónde podrás verlo.

El cuadro de Coapa lleva 4 años sin poder titularse como Campeón, por lo que en este torneo, la presión del ‘Tano’ será mucha. Por su parte, Mauro Gerk también será cuestionado si no hace un buen inicio en el Clausura 2023, pues los ‘Gallos Blancos’, desde la temporada pasada, no han tenido una buena participación con su dirección.

Ambas escuadras han hecho contrataciones para el Clausura 2023, el América fichó a Israel Reyes, Luis Malagón y trajo de vuelta a Leo Suárez; en cambio, la Directiva de Querétaro hizo cambios radicales, ya que contrató a 11 nuevos jugadores que, se espera, puedan llevar a los emplumados a la liguilla.

¿Dónde ver el partido del América vs Querétaro?

El partido del América vs Querétaro será este sábado 7 de enero a las 17:00 horas, será en el Estadio Azteca, no se podrá ver por ningún canal y solamente se transmitirá por Vix Plus. No obstante, en cuanto inicie este encuentro, podrás sintonizarlo a través de nuestra página.

Alineaciones Querétaro vs América

Probablemente, el conjunto de Coapa utilice este cuadro titular: Óscar Jiménez, quien estuvo a punto de dejar el club; Emilio Lara, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez y Henry Martín.

Por su parte, el Querétaro podría alinear a: Washington Aguerre Gabriel Rojas Enzo Martínez Daniel Cervantes, Omar Mendoza, Jorge Hernández, Kevin Escamilla, Clifford Aboagye, José Madueña, Pablo Barrera, Ángel Sepúlveda.

