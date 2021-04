América recupera a Nicolás Benedetti para el duelo ante Necaxa

Este sábado, el conjunto de las Águilas del América regresará a la actividad dentro del Guardianes 2021, cuando enfrente a los Rayos del Necaxa en el duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

Como te informamos en La Verdad Noticias, las Águilas recuperaron a Bruno Valdez y Nicolás Benedetti, pero también sufrieron las bajas de Henry Martín y Sebastián Córdova para el duelo de mañana ante los hidrorayos.

Nicolás Benedetti ha mostrado una recuperación positiva tras las molestias musculares, incluso, se esperaba que tuviera algunos minutos en el partido amistoso ante Monterrey pero el cuerpo médico de las Águilas del América decidió no arriesgarlo.

Nicolás Benedetti está listo para volver con América.

Nicolás Benedetti reportó con el América

Según el periodista deportivo, Alejandro Alfaro, el mediocampista colombiano pudo entrenar al parejo del plantel en días recientes y anoche se sumó a la concentración de cara al duelo contra Necaxa en la fecha 13 del Guardianes 2021 de la Liga MX.

Por lo anterior, se esperaba que el retorno al terreno de juego de Nico fuera como refuerzo de la Sub 20; no obstante, el colombiano no fue registrado para el cotejo contra los 'Hidrorrayos' y apunta a formar parte de la convocatoria de esta noche.

De acuerdo con información de Bolavip, la decisión final quedará en manos de Santiago Solari e irá en función del último reporte de la sesión de entrenamiento ligero que el argentino acostumbra a realizar horas antes de cada partido.

Es importante mencionar que desde el inicio del Guardianes 2021, Nicolás Benedetti apenas ha participado en 10 encuentros, dos de ellos de la pasada Liguilla, y apenas acumula 530 minutos.

En el campeonato actual entró de cambio al 81' en el partido de la jornada 2 cuando el equipo visitó a Monterrey y hasta hoy ni siquiera ha puesto un pie en la banca durante los compromisos del club.

