América presenta a Brian Rodríguez como refuerzo para el Apertura 2022

Este martes Brian Rodríguez fue presentado como nuevo refuerzo del América para el Apertura 2022. Durante su presentación, el uruguayo aseguró estar agradecido con el club por haber confiado en él y haber hecho posible el fichaje.

“América demostró que sí tenía mucha confianza en mí, el cuerpo técnico y muchos allegados, yo si quería estar acá estoy muy contento y orgulloso de estar acá”, declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

“Se hizo posible gracias a muchas personas. Agradezco la confianza del América, muy contento de haber llegado a un equipo tan grande con muchos objetivos y aportar mi granito de arena”, agregó el uruguayo Brian Rodríguez.

América recibe a Brian Rodríguez

América presenta a Brian Rodríguez como refuerzo para el Apertura 2022

Tras su llegada al Nido, el sudamericano se encontró con un equipo enrachado que marcha como sublider del torneo, y que además ha anotado 24 goles, por lo que sabe que no será sencillo hacerse de un lugar en el once inicial.

“Si he visto cómo viene el equipo. Obviamente poder llegar al equipo y entrenar con el grupo sé que hay una competencia muy grande. Vengo a ayudar al América en sus objetivos y dar lo mejor en donde me toque”, comentó ante su llegada a la Liga BBVA MX.

“Un chico muy rápido me gusta encarar muchísimo no tengo problema en encarar en ambas bandas en donde me toque la garra charrúa siempre va a estar”, sentenció el futbolista sudamericano.

Te puede interesar: Brian Rodríguez llegará al América por 6 millones de dólares

¿Quién es Brian Rodríguez?

América presenta a Brian Rodríguez como refuerzo para el Apertura 2022

Cabe mencionar que Brian Rodríguez fue representante de la Selección de Uruguay bajo el mando de Óscar Washington Tabarez, quedando fuera del combinado nacional tras la llegada de Diego Alonso.

El extremo habilidoso llega después de jugar en la MLS a lado de Carlos Vela, aunque su club no tenía necesidad de vender jugadores, la llegada de Giorgio Chiellini y Gareth Bale afectó el impacto que pueda tener dentro del club y decidió marcharse.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.