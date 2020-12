América no apoyó a Paul Aguilar tras el fallecimiento de su padre

Luego de su salida del conjunto de las Águilas del América, el lateral derecho mexicano Paul Aguilar, ha manifestado su malestar con el conjunto americanista al asegurar que no lo respaldó durante una dura etapa de su vida.

De acuerdo con información del portal MedioTiempo, Aguilar reconoció estar muy dolido por el trato que le dieron en el América durante sus últimos meses en el plantel, específicamente durante el fallecimiento de su padre el pasado mes de mayo.

Según con declaraciones de Paul Aguilar, la directiva del América nunca lo apoyó cuando sufrió la pérdida de su padre, todo lo contrario a lo que hicieron los Tuzos de Pachuca, conjunto con el que debutó en la primera división de la Liga MX.

El América le dio la espalda a Paul Aguilar

“Siempre lo he dicho, siempre voy a estar agradecido con Pachuca que fue el que me dio la oportunidad. Jesús Martínez, una persona extraordinaria, que en todo momento estuvo en contacto conmigo en el fallecimiento de mi padre, cosa que la directiva del Club América no hizo, pero bueno”, reveló.

El ex defensa azulcrema detalló que conforme fue pasando el tiempo, surgieron algunos detalles que le hicieron darse cuenta que a la directiva del América realmente no le importan sus jugadores.

“Van saliendo cosas que te das cuenta que no le interesas al club, pero América para mí fue muy importante, el club de mis amores que siempre voy a seguir amando, lo voy a seguir, pero también hay que entender que esto es así, se cortan caminos”.

Paul Aguilar jugó cinco partidos del Guard1anes 2020

En el Torneo Guard1anes 2020 tuvo poca participación, ya que solamente jugó en cinco duelos, cuatro de ellos como titular, sumando 366 minutos dentro del terreno de juego, números que causaron cierto malestar en la afición americanista.

Después de nueve años con el América, Paul Aguilar disputó un total de 357 partidos marcando un total de 14 goles y 37 asistencias. Además de levantar siete títulos; 3 Liga MX, 2 Concachampions, 1 Copa MX y 1 Campeón de Campeones.

