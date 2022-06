América interesado en fichar a Jürgen Damm para el Apertura 2022

Jürgen Damm tiene la posibilidad de regresar a la Liga MX como refuerzo del América tras su paso por la MLS con el Atlanta United. El conjunto azulcrema busca reforzarse con un extremo, mismo que encajaría perfectamente con las características del futbolista mexicano.

La directiva de las Águilas tiene toda disposición para incorporar al jugador de 29 años de cara al Torneo Apertura 2022; con la intención de que éste pueda hacer la pretemporada en Cancún, así lo hizo saber TUDN.

Asimismo, Fernando Ortiz quiere una reestructuración en las Águilas del América, buscando un delantero centro como Germán Berterame, aunque por el momento el club ya no tiene espacio para extranjeros.

América buscaría acomodar a Jürgen Damm

Ante esta situación, la solución sería que Federico Viñas o Juan Otero abandonen la institución, esto con el objetivo de liberar las plazas de extranjeros y así poder contratar a alguien de fuera de cara al inicio del Apertura 2022 de la Liga MX.

En otro tema y tras los rumores vertidos en días pasados, Fernando Ortiz aclaró que en este momento no cuenta con Giovani dos Santos, quién no viajó con el primer equipo a la pretemporada que realizarán en Quintana Roo.

"América es una institución tan grande, que se dicen muchas cosas. Giovani no está con nosotros; en parte se entienden (los rumores), por la magnitud que tiene está institución y no lo vamos a contar", dijo el técnico americanista al preguntarle sobre Giovani.

Giovani dos Santos no está con América

Giovani dos Santos

Al preguntar si “Gio” está descartado para jugar con América, el “Tano” Ortiz reiteró: "Bueno, no, por el momento no. Yo no descarto nada, la vida da muchas sorpresas, más con una institución tan grande, pero hoy no está con nosotros, no contamos con él".

El primer ciclo de Gio en Coapa no fue el esperado. Pese a que en su debut marcó gol e hizo gritar de júbilo a la afición en el Estadio Azteca, las lesiones y la irregularidad mermaron el paso del futbolista.

