América es CRITICADO por Antonio Carlos Santos.

En la historia del América, Antonio Carlos Santos, a sido uno de los futbolistas más importantes de la institución y de los más amados; aunque ahora con sus constantes críticas a las Águilas, de igual manera se ha ganado la enemistad de algún sector de la fanaticada; ahora volvió a arremeter en contra el plantel y la situación de Renato Ibarra.

Y es que para el ex volante carioca la situación por la que atravesó el ecuatoriano Renato Ibarra, es para que no vuelva a vestir la camisa del equipo del América y aseguró que no es indispensable en un equipo como el de Coapa.

"Para mí es un desmadre el Club América, no hay un mando ni una autoridad que pueda poner un reglamento para que todo el mundo sepa comportarse y que se respete, yo te diría que lo mejor es que Renato Ibarra no regrese por el error que cometió, si ya salió por la puerta de atrás, ¿Para que insistir ahora a tratar de regresarlo?".

Renato Ibarra y Miguel Herrera.

Santos arremete contra Herrera y el América

Además para Antonio Carlos Santos lo que realmente hace falta en el cuadro del América es realmente hacer una renovación, darle más oportunidades a los jóvenes de cantera y sacar al nuevo encargado de las fuerzas básicas; quien llegó para este Guardianes 2020 y que La Verdad Noticias informó.

"Te puedo decir que Renato no hace falta en el América, lo que hace falta es correr al 50% del equipo y renovar a la institución con nuevos bríos, darle oportunidad a jugadores de fuerzas básicas y sacar al español (Raúl Herrera) que acaba de llegar que es una mentira, no entiendo qué es lo que pase con Emilio Azcárraga que permite todas estas situaciones".

Antonio Carlos Santos ex jugador del América.

Pero el ‘Negro’ Santos la petición realizada por Miguel el ‘Piojo’ Herrera de tener en sus filas de nueva cuenta al ecuatoriano Renato Ibarra, es una falta de respeto para una institución como el América y dijo que el estratega se contradice con sus declaraciones.

"Pedir el regreso de Renato es otra grosería y otro de los errores de las personas incompetentes que dirigen el equipo. El tema de Renato ya se resolvió, acaba de tener a su hijo y vive junto con su esposa; sin embargo, el propio entrenador no tiene cerebro; primero anunció que ya no lo quería y ahora lo pide de regreso".