América deja fuera a Roger Martínez y Andrés Ibargüen del Guardianes 2021

Como te habíamos adelantado en La Verdad Noticias, la situación que viven Roger Martínez y Andrés Ibargüen al interior de las Águilas del América es realmente incómoda, ya que la directiva busca deshacerse de ellos desde hace tiempo.

Además de la cúpula americanista, gran parte de los aficionados azulcremas también han manifestado su inconformidad por la permanencia de ambos jugadores, quienes aseguran han tenido un mal desempeño en las últimas temporadas.

Tanto Roger Martínez como Andrés Ibargüen no han reportado a la pretemporada con el América y a un día del cierre de registros para el Clausura 2021, ambos colombianos fueron notificados que no seguirán en el plantel.

ROGER E IBARGÜEN



La directiva del América ya les habría notificado a los colombianos, Roger Martínez y Andrés Ibargüen, que no seguirán en el equipo para el siguiente torneo.



Por eso la ausencia en los entrenamientos a 10 días del inicio del torneo. Mañana se cierran registros. — Josh Mendoza ⚽️ (@JoshimarMM) December 31, 2020

Ibargüen y Martínez no tienen cupo en América

De acuerdo con información de Josh Mendoza, los jugadores ya saben que no tienen cupo en el club y no serían registrados para el torneo entrante de la Liga MX, pues los registros están a punto de cerrar y no reportaron a la pretemporada.

"La directiva del América ya les habría notificado a los colombianos, Roger Martínez y Andrés Ibargüen, que no seguirán en el equipo para el siguiente torneo. Por eso la ausencia en los entrenamientos a 10 días del inicio del torneo. Mañana se cierran registros", escribió el periodista.

Es importante mencionar que el conjunto del América sigue buscando acomodo a los dos jugadores, sin embargo, por el alto costo de sus cartas no han podido encontrar un equipo que esté interesado en fichar para el siguiente torneo.

Roger Martínez NO SE HA PRESENTADO con América ����



¿Qué le depara el futuro al colombiano? ��https://t.co/SKjMJOsIIH — Futbol Picante (@futpicante) December 31, 2020

Pedro Aquino es nuevo refuerzo del América

De confirmarse sus salidas, América tendría libres dos plazas más para extranjeros, pero una de ellas sería ocupada por el mediocampista peruano Pedro Aquino quien ya fue presentado oficialmente por el equipo azulcrema.

Con la llegada del peruano, América espera fortalecer el medio campo, pues desde la salida de Guido Rodríguez quedaron debilitados en esa zona y esperan que Aquino sea el complemento de Richard Sánchez.

