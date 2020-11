América de Miguel Herrera QUIERE SUBLIDERATO del Guardianes 2020.

La noche del domingo 1 de noviembre el cuadro del América dio un gran paso la fase final del torneo regular del Guardianes 2020, tras ganar 3-1 a los Tigres y escalar a la segunda posición de la clasificación general y Miguel Herrera asegura que buscan quedar en dicho puesto para lo que vendrá en la Liguilla de la Liga MX.

Al culminar el compromiso citado de la Jornada 16, el estratega de los Azulcremas manifestó que no piensan en estos momentos en la Fiesta Grande, que su mente está en el duelo de la fecha 17 ante los Bravos de Juárez y que van a la frontera en busca de los tres puntos que lo afiancen en el segundo lugar de la tabla general.

América vs Tigres de Liga MX.

“Tenemos que pensar en Juárez, ya estamos calificados, pero viene Juárez y vamos con la idea de sacar tres puntos para cerrar bien el torneo, quedar lo mejor posicionados para elegir el día que más nos acomode”.

Para el técnico del América es importante amarrar el segundo puesto del Torneo Guardianes 2020 para lo que será la Liguilla y además fue importante pasar la barrera de las 30 unidades.

“Superamos la barrera de los 30 puntos y solamente queda un partido para asegurar ese segundo lugar”.

Herrera y 'Tuca' hablan del duelo de Liga MX

Si bien de momento las Águilas de Miguel Herrera se ubican en el segundo puesto de la clasificación general, Pumas, Cruz Azul e incluso Rayados de Monterrey; podrían arrebatarle el subliderato del campeonato con una combinación de resultados entre los equipos mencionados.

“El equipo hace un juego inteligente y debíamos ganar para estar seguros en esos cuatro primeros. No era un rival fácil, pero el equipo hizo las cosas bien y faltó un poco de contundencia, porque si no, no hubiéramos sufrido en el último minuto”.

Por su parte el técnico de los Tigres, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, señaló que existe la preocupación perdiendo e incluso cuando ganan también, pero tiene confianza de no caer en un bache. Y en La Verdad Noticias tendremos la información del cuadro norteño.

“Siempre ando preocupado. Nunca dejó de preocuparme aún ganando y no creo que el equipo tenga motivo para entrar en un bache, porque es un equipo experimentado, que ha pasado por muchas circunstancias difíciles. Confío en el equipo que no caigamos en el bache”.

América vs Tigres Jornada 16.

Para culminar el estratega amazónico dijo que analizarán en el inicio de la semana el encuentro ante el América, para poder preparar su duelo de la Jornada 17 de la Liga MX ante los Rojinegros del Atlas en el 'Volcán.

“Después de perder un juego el ánimo no es agradable. Sería ilógico y tampoco quiero ver que estamos contentos. El ánimo, en este momento, no es el adecuado, pero mañana debemos analizar las cosas y platicar y prepararnos para el siguiente juego”.