América: Santiago Solari se rinde ante la experiencia de Javier Aguirre

Luego de haber conseguido una victoria de 2-1 contra el Atlético de San Luis en su debut dentro del Guardianes 2021, el conjunto de las Águilas del América se reporta listo para enfrentar a los Rayados de Monterrey.

Durante conferencia de prensa previa al partido, Santiago Solari habló sobre el técnico de Rayados Javier Aguirre, a quien llenó de elogios por su carrera como entrenador en Europa y en la Selección Mexicana.

En ese sentido, Solari mandó un mensaje para Javier Aguirre, a quien enfrentará este sábado dentro de la fecha 2 del Guardianes 2021, donde ambos equipos buscarán sumar su segunda victoria consecutiva.

Solari mostró su respeto a Javier Aguirre

"Aguirre empezó a entrenar en el año 96, en ese año yo apenas estaba debutando como futbolista profesional. Tiene una carrera larguísima, es un técnico histórico y todos mis respetos para él y su carrera”, declaró.

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, este será el debut oficial de Santiago Solari en el banquillo azulcrema y en la Liga MX. Sin embargo, recordó que él ya debutó en la jornada 1 ante el Atlético de San Luis, por lo que no está preocupado.

"Yo debuté ante San Luis en el Azteca y con victoria, lo cual nos pone muy contentos e intentaremos ganar ante Rayados y en ocasiones el DT no está en el banquillo, pero no significa que no esté activo", explicó Solari.

América espera la recuperación de Benedetti

Respecto a las dudas que persisten sobre las lesiones de Nicolás Benedetti y Emanuel Aguilera, el técnico albiceleste aseguró que van mejorando día con día y espera que puedan hacer el viaje para enfrentar a Monterrey.

"Van bien Aguilera y Benedetti, les queda el entrenamiento de hoy Seguramente harán el viaje", comentó respecto a la recuperación de ambos jugadores de cara al resto del Guardianes 2021.

