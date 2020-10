América PIERDE a Federico Viñas por Covid-19 ¡No jugará contra Tigres!

El conjunto del América se encuentra peleando su pase directo a la Liguilla del Futbol Mexicano junto a Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados; pero para su duelo de este fin de semana por la Jornada 16 del Guardianes 2020 tendrán la baja del atacante charrúa Federico Viñas por dar positivo a Covid-19.

El propio goleador sudamericano de 22 años de edad fue el que dio a conocer en su cuenta de Instagram que contrajo el virus con un mensaje a los aficionados de las Águilas en una historia de la red social citada.

"Hola a todos, buenos días primero que nada. Quiero comentarles que he dado positivo a la prueba de Covid-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy estoy mejor. Siempre fui responsable en el cuidado, pero es lo que tocó. También quiero decirles que no se relajen y tomen todas las precauciones posibles".

América sin viñas para fecha 16 de Liga MX

Los de Coapa información que su delantero Federico Viñas ya se encuentra aislado y en el proceso de recuperación tras dar positivo por Covid-19, la Liga MX dio a conocer en un comunicado que el pasado lunes 26 del presente mes se efectuaron 73 pruebas a los futbolistas del América, cuerpo técnico, personal administrativo y staff; de las cuales la del uruguayo dio positivo.

“El jugador se reporta asintomático y se encuentra bajo supervisión del equipo médico del Club y de un neumólogo”.

Mensaje de Federico Viñas de América.

El delantero Federico Viñas se une a la lista de jugadores del América que han dado positivo por coronavirus: Emilio Lara, Jorge Sánchez y Andrés Ibargüen; además del preparador físico Giber Becerra. Los Azulcremas esperan tener recuperado al sudamericano para el duelo de la última fecha ante los Bravos de Juárez del Guardianes 2020, para buscar el pase directo a la Liguilla de la Liga MX.