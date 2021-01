América: Federico Viñas se marcha a Europa antes de finalizar enero

El Torneo Guardianes 2021 está a la vuelta de la esquina, ya que el próximo fin de semana, el conjunto de las Águilas del América debutará el próximo 9 de enero, cuando reciba al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca.

De acuerdo con información revelada por Jorge Ramos en su programa de ESPN, reveló que el delantero uruguayo Federico Viñas, dejaría al América este mismo de enero para marcharse a jugar en el futbol europeo.

Ramos asegura que una fuente cercana y muy fiable le aseguró que existen altas posibilidades de que Federico Viñas se vaya a jugar a Europa más pronto de lo esperado y que por lo tanto deje el inicio del Clausura 2021.

América dejará ir a Viñas al viejo continente

“A mi me dicen que el delantero uruguayo Federico Viñas podría dejar al América ya que un equipo de Europa le estaría echando el ojo y sería pretendido seriamente, pero de momento no me han contado que equipo sería el que está detrás de Viñas.”, reveló Jorge Ramos.

Además, puntualizó que tampoco tiene información sobre a qué liga se marcharía a jugar, pero que no tome por sorpresa a nadie si Federico Viñas se termina marchando en las próximas semanas.

Cabe recordar que Viñas fue baja de las Águilas durante el Guardianes 2020 tras dar positivo a Coronavirus, perdiéndose varios partidos en la temporada pasada, aunque ya está trabajando al parejo a las órdenes de Santiago Solari para el debut en la Liga MX.

América tiene un límite de 11 extranjeros

Como te informamos en La Verdad Noticias, las Águilas solamente estarán habilitadas para contar con 11 futbolistas extranjeros en este semestre. La lista de foráneos que tiene el América para el Torneo Guardianes 2021.

El América ya cuenta con dos refuerzos de cara al próximo torneo, se trata de Pedro Aquino procedente del Club León, actual campeón del futbol mexicano, así como Alan Medina que llegó directamente de los Diablos Rojos del Toluca.

