América: Equipo argentino sigue sin pagarle más de 5 mdd por dos jugadores

La Liga MX se caracteriza por tener jugadores de gran calidad para el continente, y uno de los que mejores piezas tiene es el América, que ha vendido a varios de ellos, en específico dos se han ido a un club argentino que ha dejado de pagar hace varios años.

A pesar de que las águilas se caracterizan por no sufrir problemas económicos, quienes llegan con la intención de comprar a sus mejores elementos no tienen las mismas características que ellos, lo que a veces hace que incurran en deudas no pagadas con los capitalinos.

Por ello, en muchas ocasiones se han negado a negociar con equipos argentinos, ya que sus ofertas económicas son inferiores a la tasación que ellos le dan a sus jugadores, además de que primero se acercan a la persona y luego al equipo, cuando la FIFA prohíbe eso.

Esto ha hecho que varios clubes pidan una oferta por adelantado, antes de negociar con el club, puesto que sin esto, no se animan a hacer negocio con los clubes sudamericanos, pero este caso ya lleva varios años y en La Verdad Noticias te contamos cuál es.

América vs Independiente por las deudas

Romero fue estrella cuando volvió a Argentina

Hace algún tiempo los azulcremas vendieron al equipo argentino, Independiente de Avellaneda, a dos jugadores de alto nivel, Silvio Romero y Cecilio Domínguez, quienes destacaron en el país pampero, aunque el pago de las águilas no llegó completo.

Se habla de que actualmente deben casi seis millones de dólares entre penalizaciones y el restante, pero no tienen cómo pagar, e intentan modificar las fechas de pago para poder subsanarlo en dos años, debido a que ahora les sigue siendo imposible.

Demandan al Porto

Marchesín ya ni juega en Porto

Bajo la misma acusación llevaron a la FIFA un caso de falta de pago también por dos jugadore sudamericanos, Agustín Marchesín y Mateus Uribe, quienes se fueron en 2019, y aún no se termina de recibir el pago completo por sus fichajes.

América denunció al Porto y consiguió que se les pusiera un límite de tiempo para pagar, o tendrían multas más severas, pues además deben pagar interese al club águila por haber faltado en los tiempos de pago que acordaron hace años.

