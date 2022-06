América: El día que Messi le regaló boletos a Esqueda para ir al Camp Nou

Pocos son los que pueden presumir que los contactó Lionel Messi y les entregó unos boletos para que lo fueran a ver en acción en el mismísimo Camp Nou, como el caso de un exjugador del América.

Se trata de Enrique Esqueda, quien relató una anécdota que pocos pudieran imaginar, como fue el hecho de que estando en Barcelona le llegó el contacto de Messi para que le escribiera debido a que le iba a regalar unas entradas para que lo fuera ver jugar con el Barça.

“Por el mismo padecimiento (fascitis plantar) me voy a Barcelona, llego a Barcelona y digo: ‘güey, Barcelona, aquí juega el mejor jugador del mundo, es mi ídolo… Tengo que verlo’”, comenzó a contar el ex jugador de las Águilas del América para el canal de TikTok Tikitaka.

Enrique Esqueda contactó a Messi

De acuerdo con información dada a conocer por MedioTiempo, durante dicha entrevista el “Paleta” Esqueda profundizó en el tema y recordó que gracias al Rolfi Montenegro pudo tener contacto con el hoy jugador del PSG.

“Me comunico con el Rolfi Montenegro, compañero de hace tiempo en el América, llevaba muy buena relación y le dije ‘güey, estoy en Barcelona, ¿hay forma de conseguir unos boletos con Messi o para ver a Messi?’”.

Para sorpresa del Paleta Esqueda llegó la respuesta del Rolfi: “‘Quique, me dijo que no hay ningún problema, que él te los da, que le escribas primero para que te diga dónde te los va a dar’. Verg#, ¿es neta? Y de repente ‘cel contact’, (dije) qué pedo, no mam#s”, explicó.

Esqueda se quedó muy sorprendido

Cabe destacar que tras recibir el número telefónico de Messi, el “Paleta” Esqueda no dudó en enviarle un mensaje al argentino y éste le respondió: “pase por ellos (boletos) al estadio, a las 11 de la mañana”.

Como si se tratara de un aficionado más, Esqueda se dio cita en el Camp Nou a la hora pactada, en espera de que saliera alguien a darle las entradas, sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando vio a Lionel Messi salir para entregarle de propia mano los boletos al mexicano.

