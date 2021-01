América: Borja CONFÍA que Federico Viñas RETOME su nivel.

El atacante charrúa Federivo Viñas se encuentra viviendo un pequeño bache futbolístico, pero a pesar de ello el ex atacante mexicano Enrique Borja tiene fé de que el ariete del América volverá a tomar su nivel para ver su mejor versión del sudamericano en el Torneo Guardianes 2021.

“Yo creo que nos había acostumbrado desde que llegó a estar aprovechando las oportunidades de gol, yo creo que independiente de todo no se le puede considerar como un bajón porque lógicamente acaba de empezar el torneo, pero estoy seguro que va a encontrar su nivel otra vez, tiene buenos compañeros y buen equipo y yo creo que es cuestión de tiempo para agarrar el ritmo que tenía”.

Y es que el inicio meteórico de Federico Viñas con el América fue imponente con sus goles, pero esa racha se ha visto mermada a raíz del positivo que tuvo de COVID-19 y ahora suma 10 encuentros sin poder anotar.

A 1⃣ año de su debut, @federicovinas98 se ha convertido rápidamente en uno de los mejores delanteros de la #LigaMX.



��⎜https://t.co/9ykXoXsd3i pic.twitter.com/cDEHFK5tJH — Club América (@ClubAmerica) September 14, 2020

Viñas podrá salir de su mala racha asegura Borja

Pero no solamente Enrique Borja habló de la situación que pasa el goleador sudamericano de 22 años de edad, de igual manera el ex artillero del América y la Selección Mexicana le da consejos a Viñas para que no se desespere ante la falta de gol; siendo el de la Jornada 13 del Guardianes 2020 ante Pumas el último que hizo el charrúa.

“Le diría que no se desespere, al contrario, que siga trabajando y que siga entrenando de la mejor manera posible, a veces hay problemas, pero se pueden superar, está empezando, es un jugador que le puede hacer mucha falta al América, tiene que tener esa calidad que ya ha demostrado y la tiene que recuperar”.

#HistoriasDeGrandeza

A 1 año del debut de @federicovinas98 ������

En poco tiempo se convirtió en el 2⃣4⃣ más querido

�� | https://t.co/UkNCP72ELr#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/0JFinD9tz9 — Club América (@ClubAmerica) September 14, 2020

Te Recomendamos Leer: Historia de la Liga MX

La Verdad Noticias a informado sobre el acontecer del América, que no jugaron este fin de semana ante los Bravos de Juárez por la situación de positivos del COVID-19 en las Águilas y su duelo de Liga MX será reprogramado.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.