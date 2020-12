Álvaro Morales SE BURLA del Cruz Azul ¡Una vez más!

El conjunto del Cruz Azul sucumbió ante los Pumas en la noche del domingo 6 de diciembre por marcador de 4-0 en las Semifinales del Torneo Guardianes 2020, lo se convirtió en una cruzazuleada más y esto sirvió de motivo para que el polémico comentarista Álvaro Morales de ESPN se burló de nueva cuenta por el intento fallido por llegar a la Final para lograr su noveno campeonato de la Liga MX.

Oportuno mencionar que el polémico integrante de uno de los programas más polémicos en cuanto al analisis de la actividad de nuestro balompié, ‘Futbol Picante’, era uno de los seguidores del cuadro de La Noria, pero se fastidió de que su equipo no ganara un cetro de Liga MX y por ello decidió cambiar al cuadro del América.

"No, Cruz Azul, el salado no era yo. Por este tipo de cosas te dejé. América me ha dado liga, copa, campeón de campeones y vamos por la Concacaf. Tú, Cruz Azul, sigues dando lástima e hiriendo a mi ex familia. No, Cruz Azul, el salado no era yo. Siempre serás tú”.

Álvaro Morales se mofa del Cruz Azul

Esas fueron las palabras que el comentarista Álvaro Morales de la cadena ESPN le dedicó al Cruz Azul tras ser eliminados por los Pumas, luego de sacar una ventaja de cuatro tantos en el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Guardianes 2020.

Todo parecía un juego de trámite, ya que nadie en la historia de la Liga MX había remontado un marcador de 4-0 tras el juego de Ida, pero los Pumas pudieron dar esa vuelta histórica al equipo del Cruz Azul y los fantasmas de la cruzazuleada, hicieron que el periodista Álvaro Morales se fuera con todo contra los Cementeros una vez más.

Tal como informó La Verdad Noticias, el cuadro del Cruz Azul necesitaba marcar un tanto para obligar a los Pumas a hacerle seis para avanzar a la Final, pero el empate global le dio el pase a los Auriazules y consumó una cruzazuleada más en la historia de La Máquina.

