Álvaro Morales EXPLOTA y pide SALIDA de ‘Tuca’ Ferretti de Tigres.

El afamado periodista deportivo Álvaro Morales de ESPN explotó recientemente en uno de los programas de dicha televisora tras la derrota de los Tigres ante el equipo de los Chivas, pero no solamente fue eso, de igual manera ha pedido la salida del estratega Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

La ira del comentarista de ESPN fue por la derrota de los Tigres ante Chivas, siendo la gota que derramó el vaso, pues para el ‘Brujo’ no le pudieron ganar a uno de los equipos más flojos del Guardianes 2020 sino de igual manera que han sido varios ya los duelos de esta Liga MX en donde no funciona el equipo de San Nicolás de los Garza.

“Quiero hablar directamente a Ricardo el Tuca Ferretti, uno de los técnicos más ganadores, eso es un hecho, pero desde que se fue Miguel Ángel Garza este equipo se está cayendo”.

Morales exige salida de 'Tuca' de Tigres

De igual manera Álvaro Morales criticó la gestión del ingeniero Rodríguez, cuestionando la relación con el estratega Ricardo Ferretti.

“¿Qué están haciendo en la mesa directiva? la cúpula que gobierna y delega la administración de los Tigres, ¿Qué demonios están haciendo? Tuca si tu relación con el ingeniero Rodríguez no es la mejor y no quieres seguir en Tigres adelante”.

'Tuca' Ferretti.

Para culminar su ira, Morales de ESPN, cuestionó si Ricardo ‘Tuca’ Ferretti ya no está agusto en los Tigres, debería dejar un paso al costado.

“Porque no en este partido, esto no es nuevo, ¿Qué ha pasado este torneo? Ricardo el Tuca Ferretti, no estás agusto con el ingeniero, no te llevas bien con el ingeniero, estás molesto porque se fue Miguel Ángel Garza, estás esperando que con estos malos resultados te liquiden, que te despidan para tener tu liquidación”.