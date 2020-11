Álvaro Morales ESTALLA contra Chivas por su pase a Liguilla.

El equipo de las Chivas la noche de ayer doblegó por la mínima diferencia al Necaxa en el Repechaje del Torneo Guardianes 2020, ante ello le significó el volver a una Liguilla por la pelea por el título de Liga MX luego de no estar presente desde el Clausura 2017 en el que se coronaron Campeones; ante ello el periodista Álvaro Morales de ESPN.

“Un equipo llamado grande como el Guadalajara vuelve a la Liguilla después de tres años, yo no sabía que los equipos grandes, si es que lo son, podrían estar tanto tiempo sin estar en la Liguilla, pero vuelven a la Liguilla y la única manera en la que podían volver era con un partido manchado por el arbitraje”.

Esas fueron parte de las palabras emitidas por Álvaro Morales de ESPN en relación al pase del equipo de las Chivas a la Liguilla del Guardianes 2020, pero no solamente fue eso lo que dijo el comunicador; de igual forma habló del silbante del encuentro del Repechaje.

Morales le atiza a las Chivas por arbitraje en repechaje

“No expulsó, César ‘Rayamos’ un árbitro antiamericanista que en los últimos 4 partidos le ha pitado tres victorias y un empate a las Chivas, es decir las Chivas no pierden con César, un árbitro que no marca; dos expulsiones, una Antuna, otra a Molina y no marca tampoco un penal contra un rival que ha sido el último socio comercial del Guadalajara”.

Sin duda alguna el periodista de ESPN es uno de los que más polémica suele generar, siendo muy incisivo cuando se trata de hablar del equipo de las Chivas; por ello Álvaro Morales se ha vuelto en repetidas ocasiones tendencia por su manera de hablar del Rebaño Sagrado.

Chivas vuelve a la Fiesta Grande de la Liga MX tras dejar de lado en el Repechaje al Necaxa, los tapatíos esperan a su rival para la fase de Cuartos de Final, dentro de sus posibles rivales sería Pumas, América o Cruz Azul; toca esperar los duelos restantes de la reclasificación para saber su rival en turno.

