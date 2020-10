Álvaro Morales ATACA a Uriel Antuna de Chivas (Video).

Es sabido que el comentarista Álvaro Morales de ESPN es uno de los más polémicos de nuestro país y de dicha cadena, recientemente se fue con todo por el bajo rendimiento del atacante Uriel Antuna desde su llegada al cuadro de las Chivas y algunos de los compañeros del comunicador salieron a la defensa del atacante del Rebaño Sagrado.

Parece que la respuesta que tuvo el futbolista de 23 años de edad ante el reclamo de la afición Rojiblanca por su bajo nivel, le hizo enfurecer al conductor de ESPN y lo atacó con todo en el programa de Futbol Picante de dicha cadena.

“Antuna Pietrasanta, no ha respondido nada para que Chivas esté en los primeros planos. No ha hecho nada como para andar justificando con la afición diciendo eso, pero ya sabemos que en Chivas no hay exigencia ni de su afición ni de nadie”.

Uriel Antuna en Chivas.

Morales es debatido por Pietra y Borgetti por Antuna

Luego de las palabras que dijo Álvaro Morales de Uriel Antuna, a la defensa del jugador de las Chivas salieron el ex futbolista Jared Borgetti y el comentarista Jorge Pietrasanta.

“Creo que él ha respondido más fuera que dentro del campo, y cuando lo ha hecho en la cancha, se le ha visto más en Selección que en Chivas. Pero aún así, hay que esperar hasta el final del torneo haber como sale todo y a partir de ahí, valoramos el fracaso o éxito”.

Te Puede Interesar: América recupera a Sergio Díaz para duelo ante León

Esas fueron las palabras que emitió el comunicador Jorge Pietrasanta ante lo que dijo Morales en relación a lo poco que ha mostrado Uriel Antuna desde que llegó al cuadro de la Perla Tapatía. Borgetti también le respondió a su compañero de Futbol Picante y resaltó la calidad que tiene el joven futbolista azteca.

“Yo creo que con Antuna falta hablar con él, hacerlo entrar en razón y tratar de convencerlo que sea más constante dentro de la cancha para que aporte lo suyo en Chivas, capacidad tiene de sobra y hay que esperar hasta el final”, añadió Borgetti.