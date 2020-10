Álvaro Morales ATACA a Corona de Cruz Azul y Carrillo lo DEFIENDE (video).

El equipo del Cruz Azul en la cabalística Jornada 13 del Guardianes 2020 perdió en su visita a La Bombonera 2-0 en contra del Toluca, ante la situación citada el polémico periodista Álvaro Morales de ESPN arremetió contra el cancerbero José de Jesús Corona y el ex técnico Mario Carrillo salió a la defensa del experimentado guardameta mexicano.

Y es que un error del guardameta de La Máquina derivó en el primer tanto del cuadro del Estado de México y ante ello no se pudo reponer el equipo de Robert Dante Siboldi; por ello se armó la polémica en Futbol Picante de ESPN.

“A ver, no quiere poner a Corona como el culpable, pero dígame usted profesor Mario Carrillo, fue Jesús Corona el que originó, el que abrió la puerta para que el Toluca ganara el partido?, si no, entonces dígame, qué pasó”.

Polémica en ESPN por Jesús Corona de Cruz Azul

Ante las críticas del afamado comunicador Álvaro Morales, se desató la polémica en dicho programa y por ello Mario Carrillo salió a defender al portero José de Jesús Corona y que no se puede poner en duda la calidad que tiene el experimentado cancerbero azteca.

“No, para mi es algo puntual. que le puede pasar a cualquier y él a parado muy bien, lleva una gran temporada, pero esto evidencia otros problemas, es un equipo que no tiene profundidad y no genera, cuando Toluca se le echó para atrás y no generó nada”.

A pesar del descalabro del Cruz Azul en Toluca, se quedaron con el segundo puesto de la general con 26 unidades, por las 25 del América que igualó a dos anotaciones en contra de Pumas y no pudo superar al cuadro de La Noria.

Los pupilos del estratega charrúa Robert Dante Siboldi enfrentarán en la Jornada 14 del Guardianes 2020 de la Liga MX al equipo de los Tigres en la cancha del Estadio Azteca, esto una vez culmine la Fecha FIFA del presente mes de octubre.