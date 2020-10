Alfredo Tena SE OLVIDÓ del América y se fue al Real Madrid

Como cualquier relación cuando termina, así vive la vida feliz el “Capitán Furia” en España, luego que el Club América de la Liga MX decidiera no renovar su contrato como director de las fuerzas básicas del equipo azulcrema, Alfredo Tena decidió tomar una maestría en la academia del Real Madrid.

El “Capitán Furia”, luego que los emplumados empezarán a despedir a miembros de su cuerpo técnico de las categorías inferiores, buscando llevar una nueva estrategia europea que le diera resultados con los jóvenes canteranos de Coapa este decidió ampliar sus conocimientos en temas de fútbol y partió a España para graduarse en dirección deportiva.

Fue a través de las redes sociales de otro legendario jugador del América, Cesilio de los Santos quien dio a conocer lo que Alfredo Tena estaba realizando en España luego de dejar la Liga MX y al Club América.

En la publicación de Cesilio se puede observar fotos del “Capitán Furia” en la Escuela Universitaria del Real Madrid, ampliando sus conocimientos para poder regresar al fútbol mexicano y compartir lo aprendido de unos de los clubes más importantes a nivel mundial donde jugó Hugo Sánchez convirtiéndose en pentapichichi del fútbol español.

Banda querida, me da muchísimo gusto compartirles estas imágenes que me acaban de mandar.



Mi gran amigo, Alfredo Tena esta en España en la Universidad del Real Madrid haciendo una Maestría en Dirección Deportiva.



Que gusto!!!



Abrazo de gol a todos!!!!!! pic.twitter.com/PsocBCgEwR — ����Cesilio De Los Santos (@cesilio6) October 25, 2020

Cabe mencionar que tal y como lo informó La Verdad Noticias en su momento en el mes de agosto Alfredo Tena culminó el trabajo de fuerzas básicas con el América, debutando varios jugadores que hasta la fecha permanecen en el primer equipo en el Apertura 2020.

Alfredo Tena estudia una maestría en el Real Madrid

El “Capitán Furia” decidió no renovar su contrato ya que no entraba en su planes la estrategia europea que los emplumados tienen hasta el momento con los canteranos, que hasta la fecha no le ha funcionado a los azulcremas ya que las fuerzas inferiores han venido de más a menos.