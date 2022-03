¿Talavera se irá de Pumas al finalizar el torneo del Clausura 2022?

Han dado a conocer que el portero mexicano Alfredo Talavera se irá de Pumas al finalizar el torneo del Clausura 2022, por lo que el jugador no se quedará en el club para el torneo que viene, debido a que no renovará contrato con los Universitarios, aseguran que su nuevo equipo será FC Juárez.

Y es que, la renovación del guardameta no se dio ya que no se logró un acuerdo económico, debido a que las finanzas auriazules no están en condiciones de pagar el sueldo del capitán. Recordamos que el portero llegó al club para el Torneo Guard1anes 2020, por lo que se convirtió en una pieza importante.

En su primera temporada logró que el equipo llegará a la final, pero perdieron ante León. Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que Talavera borró sus fotos con el Toluca FC de sus redes sociales, lo que causó revuelo entre los aficionados; el portero estuvo 11 años con el equipo.

¿Cuántos partidos ha jugado Talavera con Pumas?

Portero de los Universitarios

Actualmente el portero de 39 años de edad ha jugado con el equipo en 57 partidos y todos como parte del 11 titular, de igual forma ha tenido la oportunidad de dejar en 21 ocasiones en cero el marco auriazul, pero el tiempo del guardameta llegará a su final en el verano.

Cabe mencionar que en el anterior partido de la Jornada 11 del Clausura 2022, Necaxa goleó a Pumas 3-1. El partido se disputó en la Ciudad Universitaria, lo que fue un momento complicado para los Universitarios.

¿Qué número utiliza Alfredo Talavera?

Guardameta de Pumas

El guardameta mexicano utiliza el número 1, así lo ha presumido a través de varias fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram, pues desde que se unió a Pumas ha compartido algunos momentos con el equipo, pero tras finalizar este torneo del Clausura 2022, se despedirá del club.

El portero Alfredo Talavera y el equipo no han logrado buenos resultados del torneo, pues se han colocado en el lugar número 13 con 11 unidades, mientras que Pachuca lidera con 25, seguido de Tigres con 23 puntos, Puebla con 22 unidades y en el cuarto lugar Atlas con 19 puntos.

