¿Alexis Vega se va a Europa? El jugador revela su futuro

Luego del Mundial Qatar 2022, el rumor de Alexis Vega a Europa cayó un poco en el olvido y se dejó de hablar sobre su supuesto traspaso, aunque el jugador seguía pendiente de poder encontrar un equipo para irse de las Chivas y jugar en una liga de mayor nivel.

Pero después de unas semanas de vacaciones, y luego de ser eliminados de la Copa del Mundo, el jugador mexiquense tuvo que regresar a Guadalajara para entrenar en la pretemporada y ponerse a tono con respecto a sus compañeros.

Incluso ya vivió sus primeros minutos en la Copa por México, pero ahora en una entrevista el delantero decidió hablar sobre las ofertas que llegaron de Europa y por qué decidió rechazarlas, en La Verdad Noticias te contamos todo al respecto de este tema.

"No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá".

¿Cuál es el sueldo de Alexis Vega?

Tuvo algunos pretendientes en Europa

A inicios del año 2022, Vega firmó una renovación con las Chivas de Guadalajara que le aseguraba un mejor sueldo que todos los jugadores de la plantilla del rebaño, convirtiéndose en uno de los mejores pagados de la historia del club.

Se estima que el jugador gana casi millón y medio de dólares al año, a comparación de los 400 mil que percibía antes de firmar su renovación por dos años con el equipo de la familia Vergara, que siempre ha buscado retenerlo a toda costa.

Clubes con interés en Vega

Vega no se mueve de Chivas

De acuerdo con las noticias que rondaron en toda la prensa mexicana, el interés de los clubes europeos sobre el delantero venía principalmente de países como Alemania e Inglaterra, aunque ninguno de estos logró concretarse por estar a mitad de temporada.

En estos momentos, Alexis Vega se encuentra en pretemporada con las Chivas y ya ha afirmado su clara intención de permanecer por lo menos, otros seis meses con el rebaño, fortaleciendo el proyecto que llegó para dirigir como director deportivo, Fernando Hierro.

