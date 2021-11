Alexis Vega podría ser baja para Chivas en el repechaje

Una lesión podría impedirle a Alexis Vega disputar el partido de Chivas de Guadalajara ante Puebla en el repechaje de la Liga MX.

Según un reporte de Milenio, el delantero mexicano presentó una molestia en el tobillo izquierdo durante el entrenamiento de esta mañana, que lo obligó a detenerse porque el dolor era insoportable.

El informe señala que luego de descansar algunos minutos, Alexis Vega abandonó el entrenamiento definitivamente y fue enviado a un hospital para hacerse los estudios correspondientes.

Chivas avanzó a la repesca del fútbol mexicano luego de vencer al Mazatlán de último minuto. Aunque todavía falta más de una semana para el partido, el pasado de Alexis con las lesiones en ese tobillo sin duda enciende las alarmas.

A la espera de resultados

El jugador ha compartido los avances de su recuperación en redes.

Vega tendrá que esperar a que los médicos de Chivas tengan una respuesta definitiva a su problema en el tobillo. En caso de que se trate de un esguince grado uno, podría tener tiempo suficiente para recuperarse y jugar.

Pero si la molestia resulta ser grado dos, Michel Leaño, recientemente confirmado como técnico de Chivas, puede descartar de una vez, tomando en cuenta las últimas dos lesiones en articulaciones provocadas por fuertes entradas en sus tobillos.

Las lesiones de Alexis Vega

Alexis ha sufridos dos lesiones esta temporada que lo alejaron de las canchas.

El tobillo izquierdo ha sido un dolor de cabeza para el nacido en la Ciudad de México. Sufrió un esguince de primer grado en la Fecha FIFA de octubre, razón por la que se mantuvo lejos de las canchas durante varias semanas.

Vega no ha mostrado señales de franca mejoría, pues no pasó del banquillo ante el Toluca y volvió a ser baja contra Xolos, Cruz Azul y Tigres. Aunque regresó contra Mazatlán, realizó un calentamiento especial antes del partido, lo que demuestra que aún no estaba tan confiado sobre su estado físico.

Alexis Vega, referente de Chivas en el ataque, se perdió siete partidos esta temporada por lesiones en los tobillos y tampoco estuvo al inicio de la campaña porque se fue a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Verdad Noticias.

