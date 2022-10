Aficionados de Monterrey agreden periodistas que transmitían en vivo

Monterrey perdió su partido de semifinales contra el Pachuca, quedando definitivamente eliminados del Apertura 2022, lo que al parecer no gustó en nada a un sector violento de la afición que expresó su enojo agrediendo a unos periodistas.

El partido de los Rayados no fue muy bien para los locales, pues no obstante a que no lograron meter ni un solo gol con todos los jugadores en la delantera que tenían, terminaron perdiendo por un marcador de uno a cero.

Y quien convirtió ese gol fue un exjugador del club, que es recordado por haber fallado un penal decisivo en la única final que han tenido contra los Tigres, Avilés Hurtado recibió varias agresiones por esto en el estadio, incluyendo intentos de agredirlo físicamente.

En La Verdad Noticias ya te hablamos de los gritos racistas que hicieron contra el jugador y que les podría costar un veto para el BBVA, de encontrarse que en efecto estas acciones se llevaron a cabo, pero ahora salió a la luz otro acto bochornoso.

Periodistas fueron agredidos

Les tiraron una cerveza

En un vídeo publicado en redes sociales donde se ve a los analistas de Fox Sports dar su reporte desde la cancha, se puede ver como a Rafael Márquez Lugo le cae muy cerca un vaso con cerveza aventado por un presunto aficionado rayado.

Ante el violento hecho, todo el grupo tuvo que continuar, por lo cual simplemente se rieron y bromearon sobre el caso, pero en el vídeo se demuestra que estas personas no pudieron contener su ira y arrojaron objetos.

Esto se sumaría a la cantidad de otras acciones que se vieron como cuando otra persona intentó ingresar a la cancha para agredir a uno de los rivales por haber metido el gol, pero fue contenido por elementos de seguridad.

Monterrey podría ser multado por varios partidos

El estadio podría recibir sanciones

Debido a la violencia que se presentó en el estadio, así como los insultos referentes al color de piel de uno de los jugadores rivales, la directiva rayada podría enfrentarse a una sanción de varios partidos a puerta cerrada coma si es que la Liga MX cumple con su propio reglamento.

En un comunicado mediante Twitter dieron a conocer de que ya están investigando las cosas que sucedieron durante el juego, para poder evaluar la situación del Monterrey de cara a lo que será el siguiente torneo y si tomarán acciones en contra del lugar donde juegan.

