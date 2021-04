Afición destroza a Giovani Dos Santos por estar en el once ideal

En el último encuentro del América, Giovani Dos Santos se convirtió en el héroe inesperado para las Águilas al anotar su primer gol, después de seis meses, contra los Rayos del Necaxa, mismo que le dio la victoria a los azulcremas.

Pero el hecho que no haya sido lo que se esperaba, ha provocado que la afición no esté muy conforme con su actuación, sin embargo, Giovani Dos Santos junto con el Richard Sánchez aparecieron en el once ideal de la jornada 13 en la Liga MX y que el cuadro de coapa lo ha presumido en las redes sociales.

"@OficialGio y @richardsanchez presentes en el XI ideal de la Jornada 13 del #GUARDIANES2021", escribió el Club América.

Ni el gol contra el Necaxa ayudó a la mala imagen que la afición tiene de Giovani Dos Santos.

Y como era de esperarse, luego de la publicación no se hicieron esperar los comentarios y reacciones por parte de la afición de las Águilas del América, en contra del mediapunta Dos Santos y que te presentamos a continuación.

Como se recordará, en La Verdad Noticias informamos sobre el apoyo que el Club América le ha dado Giovani Dos Santos, de hecho el director técnico de las Águilas le dedicó unas palabras al mediapunto, durante una rueda de prensa.

"Hizo un gol que definió y fue de cabeza, yo no le recuerdo otro gol de cabeza”, Santiago Solari.

Malos comentarios en redes contra Giovani Dos Santos

Mientras tanto, comentarios mal intencionados contra Giovani Dos Santos se han dado por medio de las diversas redes social, ejemplo de ello es @DavidAlonso quien escribió en respuesta a @ClubAmerica: “Los que hacen los 11 ideales, solo ponen a weyes que anotan, aunque el resto del juego no hayan hecho ni madre”.

Otro comentario para nada favorecedor para Giovani Dos Santos lo dijo el usuario de Twitter, @ookimika “pues como habrán estado los demás partidos que Gio está en el 11 ideal aparte del gol no se le vio gran cosa”.

@DgSocram “Quien o quienes armarán ese "11 ideal"??? ese tronco de @OficialGio no hizo NADA aparte del gol, prácticamente salió después de hacerlo y no precisamente porque estuviera dando un buen partido”.

