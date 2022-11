16 futbolistas de la Liga MX irán a Qatar 2022

El director técnico de la Selección Mexicana al fin dió a conocer a los 26 seleccionados nacionales que van a competir por México, de estos 26 jugadores, 16 pertenecen a la liga de nuestro país.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues hay muchos aficionados que no hubieran elegido a los mismo jugadores que seleccionó Gerardo Martino. La principal controversia se debe a que el Tata convocó a Funes Mori como uno de los delanteros, sin embargo, el jugador naturalizado no se encuentra en su mejor nível.

Muchos comentaristas y analistas de fútbol hubieran apostado por Santiago Jiménez, en lugar del jugador del Monterrey. Sin embargo, también hay quienes celebran sus decisiones, pues muchos afirman que Henry Martín merece ir al Mundial.

¿Quiénes son los 16 futbolistas de la Liga MX que jugarán en Qatar 2022?

Así como la selección de Uruguay ha decidido convocar a algunos jugadores de la Liga MX, El Tata Martino llevará a 16 futbolistas que compiten en este torneo: Ochoa, Talavera, Cota, Álvarez, Araujo, Gallardo, Moreno, Montes, Romo, Antuna, Chávez, Rodríguez, Alvarado, Martín, Funes Morí, Vega.

¿Cuándo comenzará la Liga MX 2023?

Aquí, en La Verdad Noticias te mantendremos al tanto de todas las noticias sobre el Mundial y de la Liga de nuestro país. Mikel Arriola, el presidente de la liga MX, informó que el torneo de Clausura 2023 comenzará el 6 de enero y concluirá el 28 de mayo.

En cambio, el calendario para el torneo de Apertura 2023 iniciará el 30 de junio, y tentativamente, la Final podría jugarse el 17 de diciembre.

