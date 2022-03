Yugyeom de GOT7 anuncia nuevo sencillo en solitario 'Take You Down'

Yugyeom de GOT7 anuncia nuevo sencillo en solitario

Yugyeom de GOT7 anunció el próximo lanzamiento musical en Twitter junto con una foto teaser, donde se apoya contra la pared de una habitación desordenada. Take You Down está programado para llegar el 31 de marzo a las 6 pm KST.

Más tarde siguió con la lista de canciones del sencillo digital, que reveló que la canción contará con el rapero Coogie. Además, el sencillo digital estará acompañado por una pista B-side titulada 'Lights'.

'Take You Down' del cantante Yugyeom será su primer proyecto desde que llegó su EP debut en solitario titulado 'Point Of View: U' en junio pasado. El récord de siete pistas fue liderado por el sencillo 'All Your Fault' con GRAY, y también incluyó el sencillo 'I Want U Around' con DeVita.

Teaser de Yugyeom de GOT7

Visual de 'Take You Down'

En una reseña de cuatro estrellas del EP, Natasha Mulenga de NME escribió que el miembro de GOT7 estaba "usando su nueva libertad para afirmar su independencia y hacer una declaración clara sobre el tipo de artista que quiere ser".

En otras noticias del grupo de K-Pop GOT7, su compañero Mark Tuan reveló recientemente un clip "visualizador" para su nuevo sencillo 'Lonely'. La canción fue coescrita por Tuan, junto con Matty Michna y Lilspirit, el último de los cuales también coescribió los dos últimos sencillos de la cantante, 'My Life' y 'Last Breath'.

En una entrevista anterior con NME, Tuan compartió cómo 'Last Breath' fue un trampolín para establecer su arte. “Todavía estoy tratando de encontrar mi sonido, [así que] es el primer paso en el proceso de muchas maneras”, explicó el cantante.

“Siento que este álbum siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, agregó. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Jay B de GOT7 habla sobre la depresión en una entrevista y se sincera con sus fans.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!