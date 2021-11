Youth de BTS ¿Fecha de estreno y dónde ver la nueva serie?

El 22 de noviembre, la productora Chorokbaem Media confirmó que todas las filmaciones de la serie dramática inspirada en BTS se habían completado. Titulada Youth, cuenta las historias de los miembros de Bangtan Sonyeondan durante la serie 花樣 年華 (The Most Beautiful Moment in Life).

Lo anterior fue originalmente contado a través de la música y los videos musicales de Bangtan Boys desde 2015 hasta 2017. La serie es co-creada por Chorokbaem Media y HYBE Labels. La producción inicial se inició en 2019.

Ahora, se ha completado todo el rodaje de la serie y el proyecto ha entrado en sus últimas etapas de producción. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver los videos musicales de Bangtan Sonyeondan desde el canal de YouTube HYBE LABELS.

¿Cuándo se estrena la serie Youth de Bangtan Boys?

La serie "Youth" está inspirada en "The Most Beautiful Moment in Life"

Según Chorokbaem Media, “Youth” se lanzará a través de una plataforma de transmisión global muy pronto. Los actores Seo Ji Hoon, Noh Jong Hyun, Ahn Ji Ho, Seo Young Joo, Kim Yun Woo, Jung Woo Jin y Jeon Jin Seo han sido elegidos para interpretar los roles de los siete miembros de Bangtan Sonyeondan.

Aún no tenemos una fecha de lanzamiento exacta para Youth, pero los fanáticos ARMY esperan que sea antes de finalizar el año 2021 o principios de 2022. Mientras tanto, el programa In The Soop 2 muestra a Suga y Jungkook haciendo canciones.

¿Cuál es el nuevo vídeo de BTS?

El nuevo video musical de Bangtan es Permission To Dance, su tercer sencillo musical completamente en inglés. El MV de PTD supera las 379 millones de visualizaciones en YouTube, junto con 15 millones de me gusta. En otras noticias, puedes leer sobre BTS nominación al Grammy 2022. ¿Qué piensas de la nueva serie Youth?

