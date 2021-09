Yeonjun de TXT y sus 7 mejores fotos en el escenario

Choi Yeon-jun, conocido por su nombre artístico Yeonjun, es el miembro mayor de Tomorrow X Toguether y uno de los aprendices más antiguos de Big Hit Music (antes Big Hit Entertainment).

El nombre sonará en algunos fanáticos, ya que Yeonjun de TXT se ha fortalecido como el chico de la cuarta generación del K-Pop, #Yeonjun4thGenltBoy. Choi nació el 13 de septiembre de 1999 en Seúl, Corea del Sur y ha vivido durante aproximadamente 2 años en California, Estados Unidos. Y, por lo tanto, puede hablar en inglés, además de en su idioma nativo, el coreano.

Se sabe que Yeonjun fue un aprendiz popular antes de su debut, ya que los miembros mencionaron cómo se ubicó en la cima en todas las habilidades durante las evaluaciones mensuales. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte un top 7 de sus mejores fotos en el escenario. Antes, informamos todo sobre el líder de Tomorrow X Together.

Fotos de Yeonjun de TXT en el escenario

Yeonjun de Tomorrow X Together expandió su interés por la moda al colaborar con ULKIN. Su talento no conoce límites. Hoy, en su cumpleaños, echamos un vistazo a los momentos que capturan las impresionantes habilidades de baile de Yeonjun:

Las líneas de baile de Yeonjun siempre son perfectas

Yeonjun siempre está de humor para moverse

Yeonjun participó en la escritura del rap del último lanzamiento del grupo, LOSER = LOVER, demostrando su capacidad como compositor. Comenzó su carrera como actor con un cameo en "Live On" de JTBC y también fue el "Artista del mes" de Studio Choom para julio de 2021 cuya ejecución sigue viva en sus fanáticos.

Este es un look clásico de Yeonjun cuando el popular baile sacudió Internet

Yeonjun está volando más alto que nunca, literalmente

Ya que TXT explora más rock en su nuevo video musical Loser Lover, no podemos evitar ver uno de sus nuevos looks de actuación como cantante, rapero y bailarín que demuestran que es una estrella nativa del K-Pop. No olivdes seguir el Twitter oficial de TXT para futuras actualizaciones.

Esta mirada de Yeonjun vive en la mente de sus fans

Yeonjun es una persona maravillosa en el escenario

¿Qué estudia Yeonjun de TXT?

Foto para recordarnos al adorable Yeonjun

Choi Yeon-jun de 22 años de edad estudia en el Departamento de Radiodifusión y Entretenimiento de la Global Cyber University. El líder de TXT, Soobin, es compañero de Yeonjun y ambos han hablado de sus estudios durante algunas entrevistas.

Tras sentirse halagado por sus fanáticos, Yeonjun de TXT admite que es un zorro debido a uno de sus looks, donde llevaba el cabello blanco. De esta forma se ganó el apodo de “Zorro Ártico”, uno de los animales más bellos que existen en el mundo. Ya sea dentro o fuera del escenario, Yeon-jun está listo para enamorar a su fandom.

