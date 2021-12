Ya son tres integrantes de BTS contagiados de COVID-19

Tres miembros del grupo de superestrellas del K-pop BTS se infectaron con el coronavirus después de regresar del extranjero, dijo su agencia de gestión.

RM y Jin fueron diagnosticados con COVID-19 el sábado por la noche, dijo la agencia Big Hit Music en un comunicado.

Anteriormente dijo que otro miembro, Suga, dio positivo por el virus el viernes. BTS es una banda de chicos de siete miembros. Los otros cuatro miembros son J-Hope, Jungkook, V y Jimin.

RM, Jin y Suga tienen COVID-19

RM, Jin y Suga tienen COVID-19

Según la agencia, RM no ha mostrado ningún síntoma particular, mientras que Jin muestra síntomas leves, incluida fiebre leve, y se está autotratamiento en casa. La agencia dijo el viernes que el cantante Suga no mostraba síntomas y se estaba administrando cuidados personales en el hogar de acuerdo con las pautas de las autoridades de salud.

RM había dado negativo después de regresar de los Estados Unidos a principios de este mes siguiendo su horario personal allí. Pero luego fue diagnosticado con el virus antes de su liberación programada de la autocuarentena, dijo la agencia.

Después de regresar a Corea del Sur este mes, Jin se sometió a pruebas de PCR dos veces, a su llegada y más tarde antes de su liberación de la autocuarentena, y dio negativo en ambas ocasiones. Pero tuvo síntomas similares a los de la gripe el sábado por la tarde antes de hacerse otra prueba de PCR que dio positivo, dijo la agencia. Los informes de los medios dijeron que también había viajado a los EE. UU.

Suga, quien ha tenido una serie de compromisos personales en Estados Unidos durante el tiempo libre oficial de la banda, fue diagnosticada con COVID-19 durante la cuarentena después de regresar de Estados Unidos, dijo la agencia.

La agencia dijo que continuará brindando apoyo a los tres miembros para que se recuperen rápidamente. Dijo que cooperará con las solicitudes y directrices de las autoridades sanitarias de Corea del Sur.

¿Quiénes son BTS?

¿Quiénes son BTS?

Desde su debut en 2013, BTS ha obtenido reconocimiento mundial por su música y activismo de producción propia, que incluye dar un discurso en las Naciones Unidas y denunciar públicamente el racismo anti-asiático.

BTS fue nombrado artista del año y dúo o grupo pop favorito, y también ganó el premio a la canción pop favorita por "Butter" en los American Music Awards en noviembre.

En octubre, la colaboración del grupo con la banda de rock británica Coldplay, "My Universe", alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Fue el sexto número uno del Hot 100 de BTS.

