Xiumin de EXO hará su debut en solitario

Según un informe de Soompi , los medios coreanos ya habían especulado Xiumin de EXO se estaba preparando para un lanzamiento en solitario. El jueves 18 de agosto, la agencia de Xiumin, SM Entertainment, confirmó los informes.

“Xiumin está programado para lanzar su primer álbum en solitario a fines de septiembre”, respondió SM Entertainment. La cuenta oficial de Twitter de EXO también confirmó la noticia en un tuit.

El sello aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento exacta y otros detalles. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que varios artistas de K-Pop como Kai de EXO, MONSTA X y SUPER JUNIOR se presentarán en el festival KAMP LA 2022.

Anuncio debut como solista Xiumin de EXO

El subvocalista de EXO es el séptimo miembro de su grupo de K-Pop en hacer un debut en solitario. Baekhyun, Chen, Lay, Suho, DO y Kai. Chanyeol y Sehun son los únicos miembros restantes de EXO que aún no han ido en solitario.

Xiumin protagonizó anteriormente varios musicales en Corea del Sur, como School OZ, Return: The Promise of the Day, Return y Hadestown, que finalizó a principios de 2022.

También ha prestado su voz a las bandas sonoras de los dramas coreanos Falling for Challenge, Mr. Queen y Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.

Xiumin debutó oficialmente con EXO el 8 de abril de 2012, bajo el subgrupo EXO-M. En 2016, se unió a otra subunidad de EXO, EXO-CBX, con los miembros Baekhyun y Chen.

La estrella de K-pop se alistó para el servicio militar obligatorio de Corea del Sur en mayo de 2019, mientras que DO se alistó en julio de 2019, lo que provocó que los dos miembros se perdieran el regreso de “OBSESSION” de EXO. Xiumin de EXO fue dado de baja del ejército en diciembre de 2020.

