Woo, una abogada extraordinaria: ¿Park Eun Bin tiene novio?

Park Eun Bin interpretó a la abogada Woo Young Woo en el exitoso drama coreano de Woo, una abogada extraordinaria (Extraordinary Attorney Woo) y ahora se dice que la actriz reveló al hombre que le robó su corazón.

Según informó Trome, en la serie Extraordinary Attorney Woo vimos a Park Eun-bin interpretando a la abogada que tiene la Condición del Espectro Autista (CEA) y trabaja en un gran bufete de abogados.

La abogada Woo Young Woo no solo tiene un alto coeficiente intelectual de 164, con una memoria increíble y una forma creativa de pensar, sino que también nos regaló los mejores momentos junto al actor surcoreano Kang Tae Oh. Pero, ¿estos dos son pareja? Parece que finalmente se conoce la identidad de su verdadero novio.

¿Quién es el novio de Park Eun Bin?

Kim Soo Hyun es el hombre ideal de Park Eun-bin

Aunque Eun-bin casi no da muchos detalles sobre su vida amorosa, ella sí confesó que su tipo de hombre ideal sería alguien como el actor Kim Soo Hyun, protagonista de la serie “Está bien no estar bien” (It's Okay to Not Be Okay).

Anteriormente se dijo que tiene muy buena química con Kai de EXO, con quien compartió set de grabación en “Choco Bank”. También se mencionó a Yoo Seung-Ho de “Operation proposal” y a Kim Min-jae de “Do you like brahms” como posibles candidatos.

Park Eun-bin afirmó estar soltera desde que nació, pero muchos fanáticos dudan de ello. La actriz parece avergonzarse un poco de la verdad, ya que mencionó lo siguiente: “Quiero ocultar el hecho de que no tengo experiencia en relaciones porque es vergonzoso”.

El hombre perfecto de Park Eun-bin

La estrella de Extraordinary Attorney Woo dijo que le gusta un hombre que sea puro y agradable, alguien que la cuide. Además, dijo que quiere un hombre que la apoye y le comprenda mientras hace las cosas que ama.

Park Eun Bin no piensa casarse

Kang Tae Oh y Park Eun-bin en Extraordinary Attorney Woo

¿Por qué no piensa casarse? Bueno, parece que la razón se debe a su temprano debut como actriz, ya que solo tenía cuatro años cuando decidió enfocarse a su carrera y a mantener buenas calificaciones en la escuela.

La actriz dijo lo siguiente sobre el matrimonio: “El amor es tan extraño para mí. Creo que todavía no sé su verdadero significado”. También confesó que no “cree que pueda lograr nada con las citas, y mucho menos casarse”.

Park Eun Bin dijo que es una actriz que se considera una “adicta al trabajo y que prefiere prestar atención a cómo mejorar su carrera en lugar de una relación”. Sin embargo, Park Eun-bin decidió no cerrarle las puertas al amor.

¿Quién es Park Eun Bin?

Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre la actriz Park Eun Bin. Hoy te recordamos que es una estrella surcoreana que empezó su carrera actoral desde pequeña. Nació el 4 de septiembre de 1992 y debutó como actriz a los 7 años con la serie de televisión “White Nights 3.98″.

El primer protagónico de Park Eun-bin fue en el K-Drama romántico sobre viajes en el tiempo “Operation Proposal”. Desde entonces, Eun Bin se ha ganado el reconocimiento del público junto con varios premios de la KBS y la SBS. Por otra parte, ella también sabe tocar el piano y el violín.

