"Whistle" de BLACKPINK su sexto vídeo en llegar a 700 millones de reproducciones

¡BLACKPINK acaba de alcanzar la marca de los 700 millones con otro video musical! El 12 de septiembre aproximadamente a las 8:53 am KST, el video musical de "Whistle" superó los 700 millones de visitas en YouTube.

Esto convierte a "Whistle" en el sexto video musical de la girlband de Korea en llegar a dicha marca después de "DDU-DU DDU-DU", "BOOMBAYAH", "As If It’s Your Last", "Kill This Love" y “How You Like That”.

El grupo lanzó originalmente el sencillo el 8 de agosto de 2016 a las 8 p.m. KST, lo que significa que la canción tardó poco más de cinco años, un mes y tres días en alcanzar el hito de sus predecesoras pero BLACKPINK rompió un récord en Youtube con su video musical “Whistle”.

¿Qué tipo de música es Blackpink?

La girlband más popular del K-Pop

Actualmente, BLACKPINK es el fenómeno mundial de K-Pop, con decenas de récords rotos como te hemos compartido en La Verdad Noticias tras su debut oficial en agosto del 2016 con su primer sencillo “Whistle”.

Desde su debut, la girlband del K-Pop ha logrado colaborar con otras estrellas de talla mundial como Selena Gomez, Lady Gaga y Cardi B en canciones como “Ice Cream”, “Sour Candy” y Kiss and Make Up con Dua Lipa.

¿Cuál es la canción más escuchada de BLACKPINK?

Pretty Savage, la canción más escuchada de la girlband

BLACKPINK obtiene nuevo logro en Spotify gracias a “Pretty Savage”, su canción más escuchada en la plataforma de streaming musical donde ha logrado alcanzar los 200 millones de reproducciones igualando a estrellas como Little Mix y más estrellas del pop.

Las estrellas de BLACKPINK; Jennie, Lisa, Jisso y Rosé están aprovechando al máximo su contrato de 7 años con la discografica de Koea del Sur, YG Entertainment, gracias a la cual han logrado acumular cientos de logros en el K-Pop.

