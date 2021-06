Wheein de MAMAMOO deja su agencia RBW en 2023, ¿seguirá en el K-Pop?

Wheein de MAMAMOO, ha terminado oficialmente su contacto exclusivo con la agencia RBW Entertainment. La compañía anunció hoy (11 de junio) que la vocalista surcoreana ha optado por no renovar su contrato con la agencia de entretenimiento.

RBW señaló que la decisión de Wheein sigue a una "decisión en profundidad" con la empresa y que "respeta plenamente" su elección. La Verda Noticias te comparte el comunicado de la agencia de K-Pop a continuación:

“Wheein ha estado en discusiones profundas con nosotros como los otros miembros durante mucho tiempo, pero al final, decidió no renovar su contrato. Por lo tanto, nos gustaría informarles que nuestro contrato exclusivo con ella terminará ”, dijo RBW a Osen, según la traducción de Soompi.

"Respetamos plenamente la elección de Wheein, y le deseamos sinceramente a Wheein, quien está comenzando un nuevo capítulo en la vida, felicidad y buena fortuna", agregó la agencia RBW Entertainment.

¿Wheein de MAMAMOO dejará el grupo?

Wheein seguirá con MAMAMOO por los próximos 3 años

A pesar del final de su contrato exclusivo, Wheein también aceptó un "acuerdo extendido" en el que seguirá siendo parte de MAMAMOO hasta al menos diciembre de 2023. La agencia actualizará a los fans sobre las actividades futuras del grupo de chicas más adelante.

"Sin embargo, los cuatro miembros tienen un afecto invariable por MAMAMOO, por lo que Wheein firmó un acuerdo extendido para participar en algunas actividades, incluidos álbumes y conciertos, hasta diciembre de 2023", agregó RBW.

"La música de MAMAMOO continuará tanto como el gran amor que los fans les han enviado, y les informaremos sobre las actividades futuras específicas más adelante", agregó la agencia sobre la estrella del K-Pop.

A principios de esta semana, los medios de comunicación de Corea del Sur habían afirmado en informes que Wheein había decidido dejar RBW Entertainment. Sin embargo, en ese momento, la compañía dijo que “no se ha decidido nada con respecto a la renovación de su contrato por parte de Wheein”.

¿Qué miembros abandonan MAMAMOO?

MAMAMOO es un grupo de K-Pop que debutó en 2014

Aún se desconoce qué miembros del grupo saldrán después de 2023. Wheein es actualmente el único miembro de MAMAMOO que no renovó su contrato con RBW Entertainment. Moonbyul y Solar habían firmado un recontrato con la compañía en enero, y Hwasa lo siguió poco después en marzo.

El popular grupo de chicas recientemente hizo su regreso con su undécimo mini-álbum 'WAW', que incluía el sencillo 'Where Are We Now'. Antes del lanzamiento, los miembros se habían centrado en sus carreras en solitario. Anteriormente, te compartimos que Wheein de MAMAMOO alertó a sus fans por rumores de contagio por COVID-19.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!